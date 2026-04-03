Uova di Pasqua e colombe, come scegliere il prodotto giusto

Dall’Unione Nazionale Consumatori e dal prof. Agostino Macrì ecco alcuni consigli utili per scegliere uova di Pasqua e colombe

La Pasqua è alle porte e già da tempo gli scaffali dei supermercati sono carichi di uova di cioccolato e colombe. L’offerta è ampia e scegliere non è facile.

Per aiutare i consumatori a orientarsi, l’Unione Nazionale Consumatori ha chiesto al prof. Agostino Macrì alcuni consigli utili.

Come scegliere le uova di Pasqua

Il primo consiglio è quello di leggere attentamente l’etichetta, “facendo attenzione alla data di scadenza del prodotto e alla qualità del cioccolato”.

Il cioccolato puro “non contiene oli tropicali o altri grassi vegetali, in caso contrario deve essere riportata chiaramente e facilmente leggibile la dicitura ‘contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao”, spiega l’esperto.

“Nelle etichette c’è sempre la natura dei grassi vegetali aggiunti, come olio di palma o altri oli, quindi la dicitura ‘senza olio di palma‘ è pleonastica e serve solo a trarre in inganno i consumatori“.

Inoltre guardando l’etichetta possiamo sapere se il prezzo dell’uovo è adeguato, ma è necessario leggere il peso per conoscere il prezzo al Kg.

Colombe, UNC: attenzione ai prodotti civetta

Anche il prezzo delle colombe può cambiare in funzione delle strategie di vendita, spiega l’esperto. Può capitare, infatti, di “trovare la stessa colomba a prezzi molto diversi tra i vari punti di vendita“.

“Potrebbe essere un ‘prodotto civetta’, che ha lo scopo di attirare i consumatori in quel negozio solo per indurli a fare altri acquisti. Bisogna soltanto evitare di abboccare e limitarsi ad acquistare soltanto i prodotti i cui costi sono effettivamente convenienti”, consiglia Macrì.

Non tutti i prodotti, inoltre, sono vere colombe.

“La colomba – spiega l’esperto – può chiamarsi tale soltanto se prodotta secondo quanto previsto dal decreto del 2005 Disciplina della Produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno: un disciplinare produttivo per l’ottenimento della denominazione riservata”.

La vera colomba è il “prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto per fermentazione naturale da pasta acida (lievito madre), di forma irregolare ovale simile alla colomba, una struttura soffice ad alveolatura allungata, con glassatura superiore e una decorazione composta da granella di zucchero e almeno il 2% di mandorle, riferito al prodotto finito e rilevato al momento della decorazione”.

Quanto ai prezzi, quelle più comuni costano tra i 10 e i 15 euro al Kg, con una maggiorazione di prezzo per quelle farcite. Anche in questo caso i prezzi salgono fino ai 50 euro al Kg per quelle dei grandi pasticceri.