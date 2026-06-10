Vacanze estive, Altroconsumo: una settimana in due in Italia costa in media 1.050 euro

Secondo l’indagine di Altroconsumo per le vacanze estive due persone devono mettere in conto in media 1.050 euro tra viaggio di andata e ritorno e sette notti di alloggio. Il risparmio dipende molto dalla destinazione scelta

Per una settimana di vacanza in Italia, nei primi giorni di agosto, due persone devono mettere in conto in media 1.050 euro tra viaggio di andata e ritorno e sette notti di alloggio: è quanto emerso dall’indagine sui costi delle vacanze estive 2026 realizzata da Altroconsumo, che ha preso in esame venti località turistiche italiane, tra città d’arte, mare, montagna e isole maggiori.

Il quadro che emerge è chiaro: i prezzi medi scendono del 5% rispetto allo scorso anno, ma la differenza tra le mete resta molto ampia. Le città d’arte sono le destinazioni più accessibili, mentre le isole e alcune località di montagna richiedono un budget decisamente più alto.

In particolare, la cifra include sia l’alloggio, in hotel 3 stelle o b&b con bagno privato, sia il viaggio di andata e ritorno, calcolato in auto per le mete raggiungibili via terra e in aereo per Sardegna e Sicilia. La meta meno cara dell’indagine è Firenze, dove una settimana per due costa 641 euro. Seguono Roma, Napoli e Milano, tutte sotto i 700 euro. All’estremo opposto c’è Ortisei, che arriva a 1.672 euro, soprattutto per il peso dell’alloggio. Anche Villasimius e Stintino, in Sardegna, restano tra le mete più costose, spinte in alto dal prezzo dei voli.

Vacanze estive, pesa il costo dei voli

Secondo quanto emerso dall’indagine Sardegna e Sicilia restano tra le mete più desiderate, ma anche tra le più costose. In particolare, Villasimius costa 1.654 euro per una settimana, Stintino 1.522 euro e Taormina 1.256 euro per due persone. In queste destinazioni non è solo l’alloggio a far salire il conto: il viaggio in aereo incide molto sul budget complessivo.

Per stimare il costo delle isole Altroconsumo ha considerato i voli Ryanair andata e ritorno con tariffa “regular”, includendo bagaglio aggiuntivo da 10 kg, posto prenotato e imbarco prioritario. Restano esclusi altri costi, come i trasferimenti da e per l’aeroporto, eventuali noleggi auto o spostamenti locali.

In generale le città d’arte sono la scelta più favorevole per chi vuole contenere la spesa. In media, una settimana ad agosto costa circa 725 euro, ben al di sotto della media complessiva dell’indagine. Firenze è la più conveniente, con 641 euro, seguita da Roma a 650 euro, Napoli a 659 euro e Milano a 687 euro. Anche Venezia, pur essendo più cara delle altre città considerate, resta sotto i 900 euro.

Al contrario, le mete di montagna restano care e in certi casi rincarano. La media per una settimana in quota si aggira intorno ai 1.300 euro.

L’alloggio e il viaggio in auto

La scelta dell’alloggio – avverte Altroconsumo – può cambiare molto il costo finale.

In media, gli hotel restano più cari dei b&b: quest’anno costano circa il 15% in più. Ma non è una regola valida ovunque. A L’Aquila, Lecce e Pila la differenza tra hotel e B&B è molto marcata, mentre a Rimini, Jesolo e Livigno succede il contrario: gli hotel risultano meno cari dei B&B. Ma rispetto al 2025, i prezzi degli hotel calano del 7%, mentre quelli dei B&B aumentano del 17%.

Infine, anche il viaggio in auto influisce sul budget. Per le località raggiungibili via terra, il costo del viaggio è stato calcolato considerando carburante e pedaggi autostradali da dieci capoluoghi di Regione.

Secondo l’indagine l’aumento del prezzo dei carburanti, soprattutto del gasolio, può incidere sui conti finali. Per andare da Torino a Venezia, ad esempio, oggi si spendono 213 euro, contro i 175 euro dell’anno scorso. Da Bari a Roma si passa da 158 a 175 euro, con un aumento dell’11%. Altroconsumo consiglia, quindi, di “confrontare il costo dell’auto con eventuali alternative, soprattutto quando si viaggia in due e la destinazione è ben collegata con treni o mezzi pubblici. Per le famiglie, invece, l’auto può restare più conveniente, ma solo se si considerano in anticipo anche pedaggi, parcheggi e spostamenti locali”.

“Per scegliere bene non basta guardare il prezzo dell’alloggio – conclude Altroconsumo – Prima di prenotare è utile costruire un piccolo budget completo: soggiorno, viaggio, bagagli, pedaggi, carburante, trasferimenti locali, parcheggi ed eventuale noleggio auto. Chi vuole risparmiare dovrebbe partire dal confronto tra destinazioni. Anche la scelta tra hotel e B&B va fatta caso per caso: in media il B&B costa meno, ma in alcune località l’hotel può risultare più conveniente”.