Verso il mercato libero dell’energia, il Cdm approva ulteriori norme

Il Consiglio dei Ministri ha approvato specifiche modifiche e integrazioni al decreto-legge in materia di energia, già approvato nel Cdm del 27 novembre 2023, in vista del passaggio dal mercato tutelato al mercato libero.

Mercato libero energia, cosa prevedono le norme aggiuntive

“Le disposizioni aggiuntive – si legge nella nota del Cdm- sono, tra l’altro, finalizzate a disciplinare il passaggio graduale al mercato libero dei nove milioni di utenze domestiche che ancora usufruiscono del mercato tutelato, rafforzando al contempo gli strumenti finalizzati a prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e possibili alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica”.

“Tali norme – prosegue la nota – consentiranno a circa quattro milioni e mezzo di famiglie “vulnerabili” di continuare a usufruire di forniture di energia elettrica a prezzi calmierati anche a seguito della liberalizzazione del mercato, prevista dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) e dagli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) previsti nel 2021 come condizione per il pagamento della terza rata”.

In particolare – sottolinea il Cdm nel comunicato – “nel rispetto degli impegni assunti con il PNRR e in coerenza con la disciplina europea di settore, si provvede a definire le modalità di erogazione dell’energia elettrica in favore delle fasce sociali più deboli (gli utenti vulnerabili), prevedendo un obbligo di fornitura in capo all’operatore economico individuato all’esito di una procedura ad evidenza pubblica regolata da ARERA. Nei confronti di tali utenti viene garantito il mantenimento di prezzi calmierati anche all’indomani della definitiva cessazione del regime del mercato tutelato”.

Invece “per le altre famiglie, attualmente nel mercato tutelato e corrispondenti a circa quattro milioni e mezzo di utenze, vengono introdotte misure per assicurare la massima informazione e le migliori condizioni nel passaggio al mercato libero dell’energia elettrica, che già riguarda circa 21 milioni di famiglie”.

Entro il 10 gennaio 2024 si procederà, quindi, all’individuazione degli operatori economici che subentreranno nella fornitura.

La campagna informativa

Come specificato, “gli utenti interessati dal passaggio al mercato libero saranno destinatari di una specifica campagna informativa, nonché i principali beneficiari di una costante attività di monitoraggio sulle attività degli operatori e sull’andamento dei prezzi definita dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), in collaborazione con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative”.

Inoltre, le nuove norme “introducono semplificazioni relativamente al trasferimento della domiciliazione bancaria per il pagamento delle bollette, di cui viene prevista l’emissione con cadenza necessariamente bimestrale, ferma restando la libertà dell’utente di scegliere un fornitore diverso da quello assegnato all’esito delle procedure competitive e una differente modalità di pagamento”.

Mercato libero, UNC: serve il rinvio per tutti

“Il rinvio va fatto per tutti – afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori. – Basta prese in giro dei consumatori con la scusa del Pnrr! L’obiettivo della terza rata è già stato conseguito con la fine della tutela per le microimprese scattata il 1° gennaio 2023, come dimostra il fatto che la terza rata è già stata versata” .

“Se si vuole migliorare la condizione dei vulnerabili, ad esempio facendo in modo che per il gas ci sia lo stesso servizio di maggior tutela della luce, siamo favorevoli, ma non è sufficiente. Bisogna prorogare il tutelato fino a che i prezzi non saranno tornati ai livelli pre-crisi e fino a che non saranno varate le nuove regole per una bolletta più trasparente, oggetto proprio in questi giorni di una interlocuzione con Arera, una ulteriore evoluzione della bolletta 2.0. che richiederà ancora qualche mese per poter essere attuata”, conclude Vignola.

Udicon: istituire albo fornitori

“Condividiamo la scelta di promuovere una campagna di informazione ben definita su questo passaggio, ed apprezziamo che il Governo abbia deciso di coinvolgere le associazioni dei consumatori in questo compito di prevenzione e informazione, in collaborazione con il MASE”, dichiara in una nota Martina Donini, presidente nazionale di Udicon (Unione per la difesa dei consumatori).

“Bene anche le misure di sostegno agli utenti vulnerabili: vendere energia oggi – continua Donini – significa vendere un bene primario, e chi è vulnerabile deve essere protetto. Alla luce dell’importanza di questo mercato, crediamo sia necessario modificare l’elenco dei venditori istituendo un vero Albo vigilato dall’Autorità, per garantire la qualità del servizio e la correttezza commerciale degli operatori, nonché sanzioni efficaci in caso di violazioni degli obblighi. Chi vende energia deve essere un soggetto solido, affidabile e corretto”.

“Infine, auspichiamo che il cambio di regime non sia sfruttato dalle Aziende come occasione per realizzare pratiche di vendita aggressive; l’attività di monitoraggio dell’Autorità deve essere fatta non solo sui prezzi, ma anche sulle modalità di vendita, soprattutto considerando il teleselling. Questa sarà la vera sfida per tutelare i consumatori”, conclude Donini.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!