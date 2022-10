World Pasta Day, nel 2021 il mondo ha consumato quasi 17 milioni di tonnellate di pasta

Nel 2021 il mondo ha consumato quasi 17 milioni di tonnellate di pasta, il doppio rispetto 10 anni fa. In Italia, in particolare, ne consumiamo circa 23 chili annui pro-capite. Insomma la pasta è sicuramente uno dei piatti più amati, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, celebrata oggi con il World Pasta Day, promosso da Unione Italiana Food e International Pasta Organisation.

Basti pensare che – secondo i dati riportati da Unione Italiana Food – nel 2021 il 61% della produzione nazionale è stata destinata all’estero. Si tratta di 2,2 milioni di tonnellate, in pratica 75 milioni di porzioni proposte ogni giorno nelle case e nei ristoranti di quasi 200 Paesi.

Pasta, consumi in crescita anche negli altri Paesi

Secondo una ricerca di Unione Italiana Food sui consumi di pasta nei ristoranti all’estero, per l’82% dei ristoranti intervistati (le punte più alte in Giappone e Francia), il consumo è aumentato. Infatti il 67% dei ristoratori (addirittura l’80% in Francia e Germania) considera questo piatto molto importante nel determinare il successo del locale.

In particolare, il 50% dei consumi nei ristoranti è coperto da pasta secca lunga, come spaghetti, linguine, bucatini e soprattutto liscia. Ed il 22% dei ristoratori serve maxi-porzioni da oltre 100 grammi (addirittura il 60% nell’insospettabile Francia).

Come viene cucinata?

Secondo quanto emerso dall’indagine, anche negli altri Paesi la pasta si cucina seguendo il modello consueto (67%, con aficionados soprattutto in Francia e in Giappone), con acqua che bolle e fuoco acceso fino al raggiungimento dei tempi previsti, poi scolata e condita o al massimo (30%) risottandola (cioè cuocendola in padella con il condimento).

Praticamente sconosciuta – 2% solo negli USA – la cottura cosiddetta passiva (pochi minuti di bollore, fino a quando viene scolata a fuoco spento).

Mentre la filosofia della pasta al dente si è affermata anche all’estero: lo afferma l’82% dei cuochi interpellati. In Francia e USA la pasta è al dente praticamente in tutti i ristoranti. Mentre il 18% – con punte del 40% in Giappone – si “piega” al gusto locale che a volte la preferisce stracotta.

Il 55% dei ristoranti serve ricette regionali italiane, il 31% ripropone la tradizione e solo il 14% ritiene che il glocal sia la strada giusta. Anche le ricette che hanno poco a che vedere con il Made in Italy scompaiono nel 73% dei ristoranti.

Il World Pasta Day anche sui social

Nel World Pasta Day non manca il coinvolgimento dei social.

Secondo Unione Italiana Food, da inizio anno le conversazioni social con hashtag #pasta (non ultimo il dibattito internazionale sulla cottura passiva) hanno coinvolto oltre 100 milioni di persone in tutto il mondo. Per la giornata di oggi, i canali di WeLovePasta.it hanno lanciato una maratona social con hashtag #globalpasta.

