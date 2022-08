Cosa sono i bag in box

Anche nel mondo del packaging ci sono periodicamente importanti novità. In questo caso vogliamo parlare dei bag in box, una particolare soluzione che consente di confezionare prodotti fluidi, in mousse o cremosi, utilizzando in modo intelligente le materie prime e prediligendo quelle completamente riciclabili. Il tutto ottenendo comunque grande praticità per quanto riguarda il trasporto e lo stoccaggio delle merci.

Come sono fatti i bag in box

Il nome di questo tipo di packaging si riferisce direttamente a come è realizzato: una busta morbida contenuta in una scatola rigida. La soluzione è particolarmente smart, perché consente di confezionare in maniera perfetta molti prodotti, anche e soprattutto di tipo alimentare, con la massima praticità. Un esempio perfetto è dato dai bag in box Volmar : confezioni per alimenti e prodotti per l’igiene e la detersione. Presentano un apposito rubinetto sul fondo della busta in plastica, che consente di utilizzare interamente il prodotto così confezionato, evitando gli sprechi. Si tratta sostanzialmente di confezioni morbide in plastica, munite di rubinetto e inserite in scatole in cartone.

Un’idea semplice ma geniale

Questo tipo di soluzione consente di ottenere il massimo da tutti i materiali impiegati. La busta in plastica è infatti preparata con materiali che non intaccano in alcun modo le proprietà chimico fisiche del contenuto; la carta esterna è sufficientemente rigida da sostenere la busta, evitando che si schiacci o si rovini durante il trasporto. Il risultato è una scatola cubica o a forma di parallelepipedo, cosa che offre la massima maneggevolezza in fase di stoccaggio e trasporto, visto che i bag in box si possono facilmente pallettizzare, rendendo tutte le questioni logistiche più semplici. I materiali utilizzati per la produzione di bag in box sono completamente riciclabili; inoltre esistono anche versioni con particolari proprietà. Le buste possono infatti essere prodotto con plastica bio ed ecosostenibili, o anche con materiali accoppiati che offrono schermatura dalla luce solare o anche resistenza agli sbalzi termici.

Cosa confezionare in un bag in box

Come abbiamo già accennato, si tratta di una confezione adatta a contenere sostanze fluide, cremose o in mousse. In linea generale i bag in box di dimensioni contenute si sfruttano per olio, vino, puree e succhi di frutta, bevande in senso generale; si possono sfruttare anche per salse pronte o per detergenti e altri prodotti industriali dalla consistenza fluida. Esistono in commercio bag in box di varie dimensioni, a partire dal litro per arrivare a misure molto maggiori, adatte per il trasporto di materie prime per uso industriale, fino a un massimo di 1.000 litri.

I plus dei bag in box

I plus offerti da questo tipo di confezione sono vari, a partire dal fatto che consente di maneggiare senza problemi prodotti fluidi, senza temere di rompere, graffiare o rovinare il contenitore; cosa che potrebbe poi tradursi in perdita di prodotto o completa rottura delle confezioni stesse. Oltre a questo la forma offre maggiore solidità e facilità di trasporto, senza rischi di cadute accidentali o la necessità di utilizzare supporti particolari.

