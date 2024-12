Cyber Monday, come evitare le truffe online

Attenzione alle truffe che si moltiplicano durante il Cyber Monday. Accanto alle promozioni si moltiplicano infatti le insidie. Un esempio di truffa diffusa è quella dei falsi annunci sui social media: attratti da offerte irresistibili pubblicizzate su Facebook o Instagram, i consumatori vengono reindirizzati a siti fraudolenti dove pagano per prodotti che non saranno mai consegnati. È quanto ricorda il Movimento Difesa del Cittadino che punta i riflettori sulle truffe online che sfruttano il Cyber Monday, questo evento globale di shopping nato negli Stati Uniti che, insieme al Black Friday, ha conquistato anche l’Italia. È la giornata degli acquisti online che presenta sconti soprattutto su dispositivi elettronici, elettronica, elettrodomestici e giocattoli e che idealmente “chiude” la Black Week e il periodo delle promozioni legata al Black Friday, diventate spesso maratona mensile di promozioni.

«Negli ultimi anni abbiamo assistito a un aumento delle truffe online durante eventi come il Cyber Monday – spiega Francesco Luongo, esperto di MDC – È fondamentale che i consumatori siano vigili e adottino misure preventive per proteggere i propri dati e il proprio denaro. Informarsi e seguire buone pratiche di sicurezza è il primo passo per un’esperienza di shopping online sicura e soddisfacente».

Shopping digitale, consigli per acquisti consapevoli

Il periodo di shopping di quest’anno ha generato un giro d’affari complessivo di circa 4 miliardi di euro, con un interesse crescente non solo per i prodotti tecnologici, ma anche per abbigliamento, articoli per la casa e molti altri settori. Attenzione però alle truffe digitali che sfruttano la frenesia degli acquisti. MDC ha stilato una serie di consigli per uno shopping più consapevole e per salvare dati e denaro. Eccolo di seguito.

Il primo consiglio è acquistare da siti affidabili, preferendo piattaforme conosciute e con buone recensioni, verificando sempre la presenza di protocolli di sicurezza (https://) e del lucchetto nella barra degli indirizzi. E’ bene confrontare le offerte su più siti per verificare la reale convenienza, evitare offerte troppo allettanti, diffidando di sconti irrealistici che potrebbero nascondere truffe o prodotti contraffatti, e usare metodi di pagamento sicuri, privilegiando carte di credito, PayPal o altri sistemi che offrono protezione contro le frodi.

Tra gli altri consigli contenuti nel decalogo di MDC vi è quello di mantenere protetti i dispositivi, aggiornando antivirus e utilizzando connessioni sicure, evitando reti Wi-Fi pubbliche per le transazioni, verificare politiche di reso e garanzia offerte dal venditore, salvaguardare i dati personali, fornendo solo le informazioni strettamente necessarie e leggere con attenzione le informative sulla privacy. Infine, monitorare gli estratti conto, verificando regolarmente le transazioni per individuare attività sospette, creare password complesse e uniche per ogni account, informarsi sulle truffe comuni, acquisendo consapevolezza delle tipologie di frodi più diffuse durante il Cyber Monday.

