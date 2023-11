E-commerce, Temu avvia un’azione legale contro siti web fraudolenti

La piattaforma di e-commerce Temu ha intentato una “causa negli Stati Uniti contro i siti web fraudolenti che si spacciano per Temu al fine di realizzare truffe online“: è quanto si legge in una nota diffusa dall’azienda.

Truffe online, Temu: attenzione ai metodi di pagamento

La piattaforma sottolinea che “Temu non condivide mai i dati di pagamento con i propri commercianti o partner logistici” e che “non riceve dati di pagamento dai clienti che utilizzano metodi di pagamento come Apple Pay, PayPal o Google Pay“.

Sul sito, alla pagina dedicata, è possibile consultare l’elenco completo dei metodi di pagamento accettati da Temu.

L’indagine di Altroconsumo sulla piattaforma

La piattaforma Temu è stata recentemente oggetto di indagine da parte di Altroconsumo (ne abbiamo parlato qui), che ha denunciato la scarsa qualità dei prodotti venduti a prezzi molto bassi sul sito e-commerce.

L’Organizzazione ha svolto un’analisi su 28 prodotti, acquistati tra giocattoli, gadget, caschi e cosmetici e – come spiegato da Altroconsumo – nella maggior parte dei casi si è constatato “la mancanza della marcatura CE o la sua contraffazione, l’assenza di istruzioni in italiano, la non corretta etichettatura di sicurezza o palesi errori di etichettatura per prodotti con obbligo di omologazione, come un casco integrale da motocicletta”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!