Epilatore Braun Skin i-Expert, Antitrust avvia istruttoria su Procter & Gamble per pubblicità ingannevole

“Libera da peli per due anni”. Siamo sicuri? L’efficacia dell’epilatore non sarebbe affatto dimostrata. È con questa ipotesi che l’Antitrust ha avviato un’istruttoria verso Procter & Gamble per pubblicità ingannevole. Nel mirino dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato c’è la campagna promozionale dell’epilatore Braun Skin i-Expert, a luce pulsata, incentrata sull’efficacia e sulla durata dei risultati d’uso del dispositivo.

L’Antitrust sta lavorando sull’ipotesi di pratiche commerciali scorrette. Secondo l’Autorità, spiega una nota, “i messaggi promozionali diffusi su diversi canali di comunicazione (spot televisivi, social media, pagina web dedicata, materiali nei punti vendita e cartellonistica stradale), utilizzando il claim “libera da peli per due anni” (o similari), enfatizzerebbero in maniera ingannevole l’efficacia del dispositivo, che inoltre non sarebbe adeguatamente dimostrata”.