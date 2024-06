Fiducia dei consumatori, a giugno in aumento (e ai livelli più alti da febbraio 2022)

A giugno sale la fiducia dei consumatori. È il secondo aumento consecutivo, con il valore più alto da febbraio 2022. Secondo le associazioni dei consumatori è un dato che potrebbe trasformarsi in maggiore propensione al consumo, in parte inaspettato, e al momento non si accompagna a un analogo andamento per la fiducia delle imprese – che invece è in calo.

L’Istat rileva che a giugno 2024 l’indice del clima di fiducia dei consumatori sale da 96,4 a 98,3, mentre l’indicatore composito di fiducia delle imprese scende da 95,1 a 94,5.

L’evoluzione positiva dell’indice di fiducia dei consumatori, spiega l’Istat, riflette un generale miglioramento di tutte le sue componenti: il clima economico e quello futuro registrano gli aumenti più marcati e passano rispettivamente, da 101,9 a 105,3 e da 95,7 a 98,7; il clima personale sale da 94,4 a 95,8 e quello corrente passa da 97,0 a 98,1.

“L’indice di fiducia dei consumatori aumenta per il secondo mese consecutivo e raggiunge il valore più elevato da febbraio 2022 – commenta l’Istat – Si segnala un diffuso miglioramento di tutte le variabili che compongono l’indice, ad eccezione dei giudizi sul bilancio familiare e delle opinioni sull’opportunità di risparmiare nel momento attuale”.

Fiducia dei consumatori, miglioramento in parte inaspettato

Il quadro della fiducia dei consumatori è dunque in miglioramento.

«Questo incremento potrebbe tradursi in una maggiore propensione al consumo, elemento cruciale per stimolare la domanda interna e, di conseguenza, la crescita economica. Un miglioramento suggerisce che i consumatori stanno guardando con maggiore ottimismo al futuro economico del sistema Paese – commenta Martina Donini, presidente nazionale di Udicon (Unione per la difesa dei consumatori) – Al contrario, il calo della fiducia delle imprese, specialmente nei settori manifatturiero e dei servizi, richiede attenzione. È essenziale che l’aumento della fiducia dei consumatori si traduca in un effettivo incremento dei consumi, ma è altrettanto importante che le imprese siano in grado di rispondere a questa potenziale domanda».

Un dato positivo la salita della fiducia dei consumatori, commenta il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona. «Dopo l’andamento altalenante dei mesi passati, finalmente un rialzo, tanto netto quanto inaspettato – commenta Dona – Non basta, infatti, l’arrivo dell’estate e delle vacanze, che tipicamente ridanno fiducia, per spiegare un balzo così consistente. Anche analizzando le componenti, migliorano quelle più significative, ossia il giudizio e le attese sia sulla situazione economica dell’Italia che della famiglia».

Per il Codacons ci sono però luci e ombre: la fiducia delle famiglie sale, spinta dalla frenata dell’inflazione, mentre per le imprese si tratta del terzo calo consecutivo.

“Se da un lato l’incremento della fiducia dei consumatori rappresenta un segnale positivo soprattutto ai fini della propensione alla spesa nel breve termine, dall’altro – afferma il Codacons – il calo dell’indice per le imprese preoccupa, perché potrebbe avere effetti negativi sugli investimenti e sull’occupazione”.

