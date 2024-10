Fiducia dei consumatori in calo a ottobre

Scende a ottobre la fiducia dei consumatori. L’Istat rileva che a ottobre 2024 sono in discesa sia l’indice del clima di fiducia dei consumatori sia l’indicatore composito del clima di fiducia delle imprese (il primo da 98,3 a 97,4, il secondo da 95,6 a 93,4). La fiducia delle imprese è ai valori minimi da aprile 2021.

Tra i consumatori c’è un diffuso peggioramento delle opinioni sulla situazione economica generale e su quella futura: il clima economico scende da 103,9 a 99,7 e quello futuro si riduce da 97,4 a 95. Invece, si stima un lieve aumento per il clima personale (da 96,3 a 96,6) e per quello corrente (da 99,0 a 99,2).

“L’indice di fiducia dei consumatori evidenzia un’evoluzione sfavorevole dovuta principalmente ad un deterioramento delle opinioni sulla situazione economica generale e ad un peggioramento delle aspettative”, spiega l’Istat.

Per il Codacons si tratta di un segnale di allarme che riflette le preoccupazioni di famiglie e attività produttive circa la situazione economica del Paese.

«Evidentemente la manovra del governo non ha convinto consumatori e imprese – afferma il presidente Carlo Rienzi – Le notizie sulle misure contenute nella legge di bilancio che hanno tenuto banco per tutto il mese hanno influito sull’indice della fiducia, portando ad un peggioramento delle aspettative sul futuro della nostra economia. Il calo della fiducia è un segnale preoccupante perché si riflette in modo diretto sulla propensione alla spesa futura dei consumatori e, quindi, sull’intero sistema economico, frena gli investimenti delle imprese e ha riflessi negativi sull’occupazione».

Per Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, la fiducia torna a scendere e «gli italiani non vedono un futuro roseo, soprattutto rispetto ai problemi dell’Italia. Infatti, la componente che segna la caduta più elevata è quella relativa alle attese sulla situazione economica dell’Italia, che precipitano da -29,5 a -37, con un crollo di ben 7,5 punti percentuali. Anche se la manovra del Governo può avere influito solo marginalmente sulla flessione, visto che la raccolta dei dati avviene nei primi 15 giorni del mese e il Governo l’ha approvata il 15 ottobre, è chiaro che gli annunci e le indiscrezioni che l’hanno preceduta non hanno per il momento convinto gli italiani sugli effetti che può avere nella soluzione dei loro problemi e di quelli del Paese in generale».

Adoc: prezzi sempre cari, consumatori non trovano risposte nella manovra

«Siamo di fronte a un segnale d’allarme che non può essere ignorato», dichiara Anna Rea, presidente di Adoc nazionale, che sottolinea come i prezzi siano sempre cari e il pessimismo non trovi risposta da parte delle decisioni governative.

«La persistente inflazione, in particolare sui beni di prima necessità, continua a erodere il potere d’acquisto di famiglie e pensionati – spiega Anna Rea – Ormai gli scaffali sono inondati da prodotti con grammature inferiori, ma con i prezzi non ribassati. Per arrivare a fine mese, i consumatori sono costretti a cambiare abitudini e spesso ad acquistare prodotti non di qualità, con grande rischio per la salute. Questo pessimismo diffuso tra i consumatori è legato anche a una manovra di bilancio che non risponde alle esigenze concrete delle persone».

