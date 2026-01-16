Filiera agroalimentare, Consumatori chiedono trasparenza e sostenibilità

L’indagine dell’Antitrust sul ruolo della GDO nella filiera agroalimentare è un’occasione per puntare a maggiore trasparenza ed equità, per le aziende agricole e per i consumatori. I prezzi alimentari salgono ma i salari hanno perso potere d’acquisto. Le considerazioni di Movimento Consumatori e Altroconsumo

I prezzi alimentari crescono più dell’inflazione, i salari reali non crescono perché scontano la perdita del potere d’acquisto e nella filiera agroalimentare ci sono evidenti problemi, che richiamano pratiche commerciali scorrette e squilibri di potere fra aziende agricole e grande distribuzione. Per questo l’indagine conoscitiva avviata dall’Antitrust sul ruolo della grande distribuzione organizzata nell’ambito della filiera agroalimentare e nella formazione dei prezzi è anche un’occasione per ribadire la necessità di intervenire e chiedere una filiera più trasparente e sostenibile, per le aziende agricole e per i consumatori che rappresentano l’ultimo anello della catena.

Denunciare eventuali abusi commerciali e pratiche scorrette

Per il Movimento Consumatori l’indagine è anche un’occasione per denunciare anche in maniera anonima abusi e pratiche scorrette subite dalle aziende agricole.

Per il presidente di Movimento Consumatori Alessandro Mostaccio l’indagine dell’Antitrust «rappresenta una grande opportunità per l’intera filiera agroalimentare italiana. Quella di fare un passo in avanti nella trasparenza/equità nei rapporti di filiera e nella concorrenza leale».

«Un’opportunità – prosegue Mostaccio – che deve essere colta, pena la buona riuscita stessa dell’indagine, soprattutto dai ‘protagonisti’ più deboli, aziende agricole e trasformatori in primis, che troppo spesso sono schiacciati non solo dall’aumento dei costi di produzione (ad esempio, dell’energia, dei fertilizzanti, ecc.), ma anche dalle politiche di fortissimo sbilanciamento del potere contrattuale a favore degli acquirenti. L’opportunità è quella di denunciare in maniera anonima all’Autorità se si è stati vittime di abusi commerciali o di pratiche di ‘trade spending’ scorrette per comparire sullo scaffale o per servizi di promozione».

Potere d’acquisto in calo

Un altro tema sul tavolo è il calo del potere d’acquisto delle famiglie. Altroconsumo ricorda che a causa dell’inflazione i salari reali sono inferiori del 7,5% rispetto al 2021, con una situazione peggiore per le donne, con una retribuzione media annua pari al 70% di quella maschile. I salari perdono potere d’acquisto e allo stesso tempo i prezzi della spesa alimentare continuano a crescere. E anche l’indagine dell’Antitrust parte dalla divaricazione fra inflazione generale e inflazione sui generi alimentari.

Spiega Federico Cavallo, Responsabile Relazioni esterne di Altroconsumo: «Anche i dati delle nostre indagini annuali sulla spesa al supermercato ci raccontano che il carrello della spesa è cresciuto dal 2021 in poi sempre di più, ogni anno, rispetto al tasso di inflazione e che i prodotti alimentari sono aumentati più di altri prodotti. Qualcosa dunque non torna. La dinamica concorrenziale evidentemente ha più problemi quando si parla di prodotti alimentari».

Una filiera agroalimentare sana e sostenibile, prosegue Cavallo, «richiede rapporti commerciali equilibrati, maggiore trasparenza e una distribuzione del valore che consenta a tutti gli operatori, in particolare a quelli più deboli, di operare in condizioni di effettiva sostenibilità economica. Come organizzazione di consumatori, auspichiamo che da questo percorso possano emergere indicazioni concrete per rafforzare la tutela della concorrenza e la sostenibilità per gli operatori, in particolare quelli più piccoli, ma soprattutto si riesca a garantire in primis ai consumatori prezzi più giusti e coerenti con le dinamiche reali dei costi lungo la filiera. Nel frattempo, però, aiutiamo le famiglie subito; servono interventi duraturi e non spot per aumentare il potere di acquisto».