Finte travi in legno: tipologie e vantaggi

Le travi finto legno sono una soluzione edilizia utilizzata per creare l’effetto di abbassamento del soffitto in vari ambienti, sia residenziali che commerciali

Le travi finto legno sono una soluzione edilizia utilizzata per creare l’effetto di abbassamento del soffitto in vari ambienti, sia residenziali che commerciali.

Queste strutture offrono non solo un miglioramento estetico, ma anche la possibilità di nascondere impianti tecnici come cablaggi o sistemi di ventilazione.

Le varie tipologie di finte travi

Sul mercato oggigiorno esistono diverse tipologie di questi prodotti, ad esempio è possibile optare per le travi in finto legno in polistirolo, poliuretano o in cartongesso.

Ognuna di esse ha le proprie caratteristiche e peculiarità e possono essere utilizzate per svolgere specifici tipi di lavori. Ad esempio, le finte travi in polistirolo possono tornare molto utili se si ha intenzione di effettuare un lavoro meramente estetico e decorativo. Viceversa, come anticipato, le finte travi in cartongesso generalmente vengono utilizzate per effettuare lavori finalizzati a creare l’abbassamento del soffitto.

Travi in finto legno in polistirolo

Come anticipato, sul mercato è possibile acquistare non solo travi finto legno in cartongesso, ma anche in polistirolo.

Spesso si tratta di travi che vengono trattate con una particolare resina al fine di ricreare la calda atmosfera che normalmente conferisce il vero legno all’ambiente in cui viene posto. Lo scopo è quello di rendere, nei limiti del possibile, l’ambiente il più naturale possibile.

Le travi in questione vengono realizzate sia in dimensioni standard che su misura in base alle esigenze del singolo.

Travi in finto legno in poliuretano

Esistono poi anche le travi finto legno in poliuretano le quali sono in grado di riprodurre in modo fedele le venature e le caratteristiche del legno. Una volta posizionate correttamente, le travi in poliuretano ricordano molto gli antichi masselli in legno.

Sono l’ideale per chi vuol donare più calore e un tocco di naturale all’ambiente senza dover spendere cifre spropositate. Possono essere rustiche o moderne a seconda delle esigenze e generalmente è possibile acquistarle in diverse tonalità, come noce, rovere, mogano ecc.

I benefici delle travi finto legno in cartongesso

Se prendiamo in esame le travi finto legno più diffuse, quelle in cartongesso, è possibile notare che presentano molteplici benefici, come ad esempio:

Costo ridotto : le finte travi in cartongesso offrono una soluzione molto economica. Questo le rende ideali per molteplici progetti, senza dover affrontare costi elevati;

: le finte travi in cartongesso offrono una soluzione molto economica. Questo le rende ideali per molteplici progetti, senza dover affrontare costi elevati; Resa estetica ottimale : il cartongesso può essere rifinito con rivestimenti effetto legno, garantendo un aspetto estremamente realistico e di alta qualità visiva. Le travi finto legno sono raffinate e adatte a vari stili di arredamento, aggiungendo calore e eleganza agli spazi;

: il cartongesso può essere rifinito con rivestimenti effetto legno, garantendo un aspetto estremamente realistico e di alta qualità visiva. Le travi finto legno sono raffinate e adatte a vari stili di arredamento, aggiungendo calore e eleganza agli spazi; Lunga durata nel tempo : le finte travi in cartongesso sono resistenti, e mantengono la loro estetica a lungo senza necessità di interventi o manutenzione regolare. Questa caratteristica consente di evitare investimenti aggiuntivi nel lungo periodo;

: le finte travi in cartongesso sono resistenti, e mantengono la loro estetica a lungo senza necessità di interventi o manutenzione regolare. Questa caratteristica consente di evitare investimenti aggiuntivi nel lungo periodo; Versatilità: le travi finte sono ideali per coprire elementi strutturali come tubi o putrelle. Possono inoltre essere utilizzate per creare l’effetto di un tetto in legno, trasformando completamente l’aspetto di un ambiente.

Infine, un altro aspetto interessante che deriva dall’installazione di queste finte travi è la possibilità di avere un’illuminazione integrata.

Più precisamente, è possibile inserire faretti incassati nelle travi finte per di ottenere un’illuminazione scenografica, valorizzando ulteriormente l’ambiente, evidenziando alcuni elementi dell’arredo e creando atmosfere accoglienti e moderne.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!