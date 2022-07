Gadget personalizzati per la promozione di un marchio

I gadget con logo, realizzati su misura per scopi promozionali, si prestano a essere utilizzati in una grande varietà di circostanze per una comunicazione pubblicitaria efficace. Essi infatti si caratterizzano per un potenziale davvero elevato, sia a livello comunicativo che dal punto di vista espressivo. Si tratta di oggetti che fanno della versatilità il proprio aspetto distintivo, e che anche per questo motivo hanno la capacità di promuovere un brand e di comunicare un messaggio negli ambiti più diversi. Ci sono gadget personalizzati che si adattano a molteplici situazioni e altri che, invece, sono più correlati ad appuntamenti specifici: è il caso, per esempio, dei gadget pensati per i convegni o per le fiere di settore.

Le proposte di Gadget365

Per avere una panoramica chiara e completa delle tante proposte che il mercato mette a disposizione ci si può rivolgere a Gadget365, una realtà tutta italiana che offre un catalogo davvero ampio e variegato di soluzioni, con proposte che spaziano dalle t-shirt alle candele personalizzate , dagli ombrelli alle tazze, dai lanyard porta badge alle cuffie. L’azienda ha sede in Lombardia, a Gorla Minore, ma collabora con fornitori asiatici per offrire prodotti di qualità a prezzi convenienti; tutti gli articoli sono, ovviamente, sottoposti a meticolosi controlli finalizzati a verificare la loro conformità alle norme in vigore.

I gadget evergreen (e non solo)

Come si accennava, alcuni gadget possono essere considerati dei veri e propri evergreen: è il caso, per esempio, degli ombrelli e dei bicchieri, ma anche delle tazze, delle penne e delle t-shirt. Si tratta di articoli che vengono utilizzati da tutti tutti i giorni, in virtù della loro straordinaria utilità. Altri, invece, sono gadget più adatti a situazioni specifiche: i lanyard porta badge, per esempio, possono essere distribuiti in occasione di conferenze stampa o esposizioni, ma ci sono anche i gadget per i party, quelli per un pubblico di nerd, quelli per i bambini, e così via. Gli articoli di cancelleria per esempio sono perfetti per chi trascorre molto tempo in ufficio, mentre gli accessori per la palestra o i polsini assorbenti sono ideali per gli sportivi.

Come trovare il gadget giusto

Per capire qual è il gadget giusto da scegliere, dunque, occorre domandarsi qual è lo scopo che ci si propone di raggiungere: solo trovando la risposta giusta si può pianificare a mettere a punto una strategia di successo dal punto di vista del marketing. Per esempio, perché non puntare sui gadget ecosostenibili? Si tratta di accessori ecologici che mettono in mostra quanto l’azienda che li distribuisce sia attenta alle esigenze ambientali. Una simile soluzione non può che riscuotere l’apprezzamento da parte del pubblico, che valuterà questo atteggiamento come sintomo di attenzione e di sensibilità. I gadget ecologici migliori sono quelli realizzati in cartone riciclato o in legno; un altro materiale utile allo scopo è il PET riciclato, che si adopera fra l’altro per le penne. Anche i rivestimenti in bambù sono efficaci e possono essere usati, fra l’altro, per i thermos. E anche gli articoli elettronici possono avere un’impronta green: basti pensare ai power bank alimentati dall’energia solare, o ai caricatori wireless realizzati in legno.

Quali sono i colori ideali per un gadget promozionale

Sono davvero tante le possibilità relative ai colori di un gadget personalizzato: non è detto che debba essere per forza in tinta unita. Ciò che conta, invece, è scegliere le tonalità con tutta l’attenzione del caso, magari optando per nuance che richiamino il logo aziendale o che riflettano la vision e la mission professionale. Un discorso a parte deve essere effettuato per i gadget a tema: si pensi, per esempio, ai gadget di colore rosso per San Valentino o per le feste di Natale. Nel caso in cui si voglia trasmettere una sensazione di professionalità, invece, non c’è niente di meglio di gadget bianchi o neri: colori neutri che comunicano efficienza e serietà. Ecco spiegato il motivo per il quale è sempre indispensabile tenere conto del motivo per cui il regalo viene pensato, a prescindere dal fatto che si tratti di una chiavetta Usb, di una tazza, di un giubbotto, di un ventaglio, di una shopper ecologica o di qualunque altro prodotto.