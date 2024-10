Halloween, i consigli del Movimento Difesa del Cittadino per divertirsi in sicurezza

Halloween, una festività importata dagli Stati Uniti, si è ormai radicata anche in Italia, soprattutto tra i più giovani, che amano travestirsi e girare per le strade alla ricerca di dolcetti. Tuttavia, questa notte di divertimento comporta alcune attenzioni necessarie per evitare pericoli.

Il Movimento Difesa del Cittadino (MDC) offre alcuni consigli pratici per un Halloween sicuro e sereno per tutti.

Halloween, MDC: attenzione a dolcetti e giocattoli

Quest’anno gli italiani spenderanno complessivamente circa 300 milioni di euro per celebrare Halloween, tra feste fuori, dolci, decorazioni e costumi, secondo i dati di Confesercenti riportati da MDC. Gli acquisti si concentreranno soprattutto nei supermercati (58%) e nei centri commerciali (43%). Tuttavia, molti sceglieranno anche le attività di vicinato: il 20% dei celebranti si rivolgerà ai negozi locali, mentre il 19% opterà per mercatini e altre attività di commercio su aree pubbliche. Il 22% degli italiani farà acquisti di Halloween online, mentre il 4% preferirà il fai-da-te in casa.

MDC raccomanda, in primo luogo, di assicurarsi di conoscere eventuali allergie alimentari dei bambini e di evitare dolcetti che non riportano correttamente le etichette o che siano stati riconfezionati o preparati in casa.

“Parlate con i bambini – suggerisce MDC – e stabilite insieme un consumo moderato di dolci raccolti durante il “dolcetto o scherzetto”. Un’idea utile può essere distribuire il consumo di dolci in più giorni per un piacere più duraturo. Pensate anche alla possibilità di donare o scambiare parte dei dolci raccolti: molte strutture sanitarie organizzano attività di scambio di caramelle durante il mese di ottobre”.

Un altro aspetto su cui fare attenzione è quello della sicurezza dei giocattoli. Controllare giocattoli o piccoli oggetti raccolti dai bambini sotto i tre anni, prestando attenzione a parti piccole o staccabili che potrebbero rappresentare un pericolo di soffocamento. MDC suggerisce anche di esaminare attentamente tutti i dolci ricevuti. Anche se raro, può esistere la possibilità di manomissione. Qualsiasi dolcetto non confezionato, non sigillato, riconfezionato o sospetto dovrebbe essere gettato via.

Come scegliere costumi sicuri

Per quanto riguarda i costumi, MDC invita a preferire materiali etichettati come “resistenti al fuoco” per costumi, barbe finte, parrucche e maschere. Questi materiali, pur non essendo ignifughi, riducono il rischio di incendio e possono essere spenti rapidamente. Poi, acquistare o realizzare costumi chiari e ben visibili per gli automobilisti. I costumi scuri sono difficili da notare di notte. Bisogna assicurarsi, inoltre, che i costumi consentano una visione e respirazione adeguata.

Attenzione alle lenti a contatto decorative. In Italia, l’acquisto di lenti a contatto richiede una prescrizione medica, poiché un uso improprio può comportare rischi per la salute. Quando si acquistano costumi online, prestare attenzione ai possibili truffatori che possono utilizzare siti web falsi o pubblicità ingannevoli, e prima di acquistare informarsi sulle politiche di reso, soprattutto nei negozi temporanei dedicati ad Halloween.

Il carving delle zucche è un’attività divertente, ma può essere pericoloso.

“Lasciate il taglio delle zucche agli adulti e fate disegnare ai bambini il modello da intagliare – consiglia MDC -. Utilizzare luci a batteria, LED o bastoncini luminosi anziché candele per illuminare le zucche decorate. Se si usa una candela, assicurarsi che sia posizionata lontano da materiali infiammabili e non lasciarla incustodita”. MDC invita poi a posizionare le zucche illuminate lontano da ingressi o scalini dove i costumi potrebbero accidentalmente venire a contatto con le fiamme.

Per quanto riguarda il giro di “dolcetto o scherzetto” – sottolinea l’associazione – i bambini piccoli dovrebbero essere accompagnati da un adulto. Per i bambini più grandi, stabilire regole chiare, come restare in gruppo, concordare un percorso sicuro e fissare un orario di ritorno e ricordarsi di utilizzare nastri riflettenti su costumi, mantelli e borse per renderli visibili al buio, oltre ad attraversare le strade agli incroci, usando le strisce pedonali e rispettando i segnali di traffico e insegnare ai bambini a cercare il contatto visivo con gli automobilisti prima di attraversare la strada.

Infine, MDC si rivolge agli automobilisti, invitandoli a prestare particolare attenzione ai veicoli fermi, che potrebbero fermarsi per far attraversare i bambini o scaricare passeggeri; guardare sempre se ci sono pedoni, soprattutto prima di svoltare o di fare una svolta a destra con semaforo verde.