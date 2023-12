Identificazione automatica e tecnologia RFID: qual è la connessione?

La tecnologia RFID si è inserita in diverse applicazioni riconducibili ai settori della logistica, della vendita al dettaglio e dell’industria. Ci è riuscita grazie alla sua capacità intrinseca di tracciare e identificare gli oggetti in tempo reale

La tecnologia RFID si è inserita in diverse applicazioni riconducibili ai settori della logistica, della vendita al dettaglio e dell’industria. Ci è riuscita grazie alla sua capacità intrinseca di tracciare e identificare gli oggetti in tempo reale.

Questa funzione ha migliorato notevolmente l’efficienza operativa e la produttività, dando vita ad articoli seguiti da un’ identificazione automatica . Ciò significa, che ciascun prodotto provvisto di tag, o di etichetta che dir si voglia, possa essere controllato nell’immediato, lungo tutto il suo processo vitale.

Nondimeno, la tecnologia riesce a ottimizzare la gestione dell’inventario nei negozi al dettaglio, snellire i processi della catena di approvvigionamento nelle operazioni logistiche, nonché migliorare la tracciabilità degli asset nelle industrie.

Che cos’è l’identificazione automatica?

La tecnologia RFID è diventata uno strumento indispensabile per le aziende tanto da essere votata ad accogliere delle applicazioni ancora più innovative in futuro, volte a trasformare ulteriormente i vari settori produttivi, logistici e commerciali.

Entrando in profondità nella tecnologia troviamo i supporti che permettono di veicolare il processo. Stiamo parlando dei tag o delle etichette, che contengono i dati necessari per determinare il valore del prodotto e monitorare i vari passaggi di ruolo.

L’identificazione automatica permette il riconoscimento e la tracciabilità dei seguenti prodotti:

articoli generici e metallici;

capi di abbigliamento;

ceste, cespiti e colli;

stampi.

In pratica, gli articoli citati sono sottoposti a controlli regolari e ciascun cambio di stato può essere identificato in tempo reale, senza dover attuare delle operazioni supplementari e integrative.

Come funziona nello specifico la tecnologia RFID?

La tecnologia sfrutta le onde radio per trasmettere i dati tra un tag RFID e un lettore, consentendo di tracciare e identificare gli articoli nell’immediato. Per esempio, applicando le etichette RFID ai prodotti o ai pacchi, le aziende riescono a tenere traccia della movimentazione dal punto di origine fino alla destinazione finale.

Ciò consente una gestione accurata dell’inventario, una riduzione degli errori e delle perdite dei prodotti, ottimizzando di fatto l’efficienza complessiva delle operazioni logistiche. Seguendo lo stesso principio, la tecnologia si sviluppa all’interno di altri settori.

Commercio al dettaglio: piccoli negozi e filiali

Nel commercio al dettaglio, la tecnologia RFID si usa perlopiù nella gestione dell’inventario e nella prevenzione dei furti. Non a caso, i rivenditori applicano le etichette RFID ai singoli capi, e ogni volta che si muovono vengono conteggiati. La situazione così illustrata permette di monitorare i livelli delle scorte in tempo reale.

Inoltre, le etichette prevengono i furti, poiché i capi provvisti di tag devono essere controllati e smagnetizzati prima di uscire dalle porte allarmate, altrimenti si attivano i sensori antifurto. Questo non solo scoraggia i potenziali ladri, ma fornisce anche ai rivenditori dati preziosi sul comportamento dei consumatori e sulle operazioni del negozio.

Settore industriale e logistica

Nel settore industriale, i tag RFID si utilizzano per tracciare e gestire il movimento delle materie prime, degli articoli in lavorazione e dei prodotti finiti, per ottenere migliori risultati di consegna e di conteggio della merce a scaffale.

Invece, nei macchinari i tag si applicano per trasmettere dati sui programmi di manutenzione e sui modelli di utilizzo, al fine di ottenere una pianificazione proattiva della manutenzione predittiva.

Infine, la tecnologia RFID viene utilizzata nella tracciabilità degli asset, ovvero etichettando i beni con tag RFID per localizzare e gestire al meglio le risorse.

