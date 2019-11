Il vino europeo vola all’estero, Alleanza Cooperative Italiane: vale il 9% di tutto l’export

Gli scambi mondiali sono in crescita e i paesi in cui si registrano incrementi nel consumo di vino sono per lo più i paesi terzi. Così il vino europeo conquista i mercati esteri. La sostenibilità tra i principali driver.

“Oggi per chi produce vino i mercati esteri sono fondamentali. L’export non è più una scelta, ma una necessità: esportare è quanto mai indispensabile per la competitività delle imprese e diventa fondamentale anche come contributo all’economia in generale nei nostri paesi”. Lo ha detto Luca Rigotti, Coordinatore del Settore Vitivinicolo di Alleanza Cooperative Agroalimentari, che in occasione del workshop The future of viticolture organizzato ieri a Bruxelles da Copa-Cogeca, ha presentato i dati del comparto.

L’export di vino europeo nel 2018 ha superato i 12,2 miliardi di euro rappresentando il 9% (insieme al sidro e all’aceto) in valore di tutto l’export agroalimentare europeo. Il vino europeo presenta inoltre una bilancia commerciale in attivo di quasi 9 miliardi di euro, con un incremento continuo ed importante negli ultimi dieci anni (+275% rispetto al 2007). Dai dati del commercio mondiale elaborati dall’OIV (Organizzazione internazionale della vigna e del vino) emerge che se nel 2000 il 27% di tutto il vino consumato nel mondo era importato, nel 2018 questa quota ha raggiunto il 44%.

Il presidente Rigotti ha poi evidenziato come per le imprese sia di fondamentale importanza “che si aprano nuovi accordi commerciali tra l’Europa e i Paesi terzi per azzerare dazi e tariffe ed eliminare gli ostacoli tecnici che frenano le esportazioni. L’accordo siglato tra l’UE ed il Giappone è in tal senso una esperienza che va incoraggiata e ripetuta”. Cresce anche il peso della sostenibilità anche in tema di mercati esteri: “i consumatori di vino, in tutto il mondo sono sempre più attenti alla sostenibilità, che è prima di tutto ambientale. Ma anche sociale nella sua attenzione alla tutela del lavoro delle persone e l’attenzione per la comunità in cui l’azienda, specie cooperativa, opera”, ha concluso Rigotti.