Inflazione, Istat conferma: a maggio accelera a più 3,2%

A maggio l’inflazione si conferma in accelerazione al 3,2% su base annuale, trainata soprattutto dai prezzi degli energetici. Secondo i dati definitivi diffusi oggi dall’Istat, nel mese di maggio 2026 l’indice dei prezzi al consumo aumenta del +0,4% su base mensile e del +3,2% su base annua (da +2,7% di aprile), confermando la stima preliminare.

L’accelerazione dell’inflazione, spiega l’Istituto, risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli Energetici non regolamentati (da +9,6% a +12,5%), degli Energetici regolamentati (da +5,3% a +5,6%), dei Servizi relativi ai trasporti (da +0,6% a +1,7%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +2,6% a +3,0%).

L’andamento dei prezzi del carrello della spesa è in leggera flessione rispetto ad aprile. Il tasso di variazione tendenziale dei prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona scende infatti a +1,9% (da +2,3% registrato ad aprile), mentre quello dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto sale e passa da +4,2% a +4,4%.

L’andamento dei prezzi al consumo

“A maggio 2026 l’inflazione sale a +3,2% – commenta l’Istat – L’accelerazione risente essenzialmente delle tensioni sui prezzi dei Beni energetici non regolamentati, dei Servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Un effetto di freno alla dinamica dell’inflazione si deve invece ai prezzi dei Beni alimentari, la cui decelerazione si riflette anche sulla dinamica dei prezzi del “carrello della spesa” (da +2,3% a +1,9%); l’inflazione di fondo sale a +1,7% (da +1,6%). L’inflazione acquisita per il 2026, a maggio, è pari a +2,6%”.

Fra le diverse voci che aumentano su base annua, le stime Istat indicano prezzi al consumo superiori all’indice generale per i servizi finanziari e assicurativi (+4,3%), per i trasporti (+5,5%) e per abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, voce che registra un balzo del +5,8% nel confronto annuale.

Superiore all’indice generale anche l’inflazione su assistenza alla persona e protezione sociale, ristoranti e alloggi (rispettivamente +3,4% e +3,5%). Prodotti alimentari e bevande analcoliche registrano un’inflazione al +2,6%. In campo negativo informazione e comunicazione (-1,9%).

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