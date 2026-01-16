Inflazione, nel 2025 torna a crescere: più 1,5%

Nel 2025 l’inflazione media cresce dell’1,5% rispetto al 2024 e torna ad aumentare sull’anno precedente. A dicembre 2025 l’indice nazionale dei prezzi al consumo mostra un aumento dello 0,2% su novembre 2025 e dell’1,2% su dicembre 2024 (dal +1,1% del mese precedente), confermando la stima preliminare dell’Istat.

L’Istituto spiega che “a dicembre l’inflazione sale a +1,2%, tornando al livello di ottobre. Nella media 2025, i prezzi al consumo risultano cresciuti dell’1,5% rispetto all’anno precedente, in accelerazione rispetto al dato registrato nel 2024 (+1,0%)”.

Gli aumenti superiori all’inflazione media

L’analisi dei dati diffusi dall’Istat evidenzia che a dicembre 2025, rispetto all’indice generale all’1,2%, i prezzi al consumo aumentano di più per voci quali prodotti alimentari e bevande analcoliche, a più 2,3% e per servizi sanitari/spese per la salute e istruzione, tutte e due a più 1,6%, nonché per servizi ricettivi e di ristorazione a più 3,1%.

Se poi si guarda alle variazioni medie annue, spiccano ancora (rispetto alla crescita dell’1,5% dell’inflazione media nel 2025) le voci relative a prodotti alimentari e bevande analcoliche nel corso del 2025 rincarano del 2,9%; l’istruzione, che segna più 2,6%; servizi ricettivi e di ristorazione che rincarano del 3,4%.

In crescita il carrello della spesa

Aumentano anche i prezzi del carrello della spesa. I Beni alimentari, per la cura della casa e della persona a dicembre aumentano il ritmo di crescita e passano da +1,5% a +1,9%, così come quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +2,0% a +2,2%).

L’Istat spiega che la lieve accelerazione dell’inflazione osservata a dicembre è dovuta principalmente alla crescita dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +0,9% a +2,6%), degli Alimentari non lavorati (da +1,1% a +2,3%) e dei Servizi Vari (da +2,0% a +2,2%). Rallentano invece i prezzi dei Beni non durevoli (da +1,0% a +0,6%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3,0% a +2,7%), mentre si accentua il calo di quelli degli Energetici regolamentati (da -3,2% a -5,2%).

L’aumento su base mensile dell’inflazione riflette soprattutto la crescita dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+3,1% anche per fattori stagionali) e degli Alimentari non lavorati (+0,4%), effetti solo in parte compensati dalla diminuzione dei prezzi degli Energetici regolamentati (-0,6%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (-0,4%).