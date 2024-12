Light consulting a supporto dell’architettura

In questo articolo analizziamo nel dettaglio cosa significa light consulting e in qualche direzione si stanno orientando i progetti di illuminazione

Sono sempre di più le aziende, le pubbliche amministrazioni e i privati che richiedono una consulenza specifica nel progettare l’illuminazione dei propri spazi interni ed esterni.

Si tratta di soluzioni proposte da aziende specializzate, come ad esempio Telmotor , che si basano su specifici standard e valori e che uniscono architettura, interior design e lighting design per raggiungere precisi obiettivi.

In questo articolo analizziamo nel dettaglio cosa significa light consulting e in qualche direzione si stanno orientando i progetti di illuminazione.

Light consulting: obiettivi e valori

La progettazione illuminotecnica moderna, che ha il compito di definire come illuminare gli ambienti per valorizzarli esteticamente e funzionalmente, tiene prima di tutto conto della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente. Per questo motivo le soluzioni proposte hanno l’obiettivo principale di garantire la massima efficienza energetica degli ambienti, con l’utilizzo di fonti di illuminazione sostenibili ed ecologiche, come lampade LED, fluorescenti compatte (CFL) e alogene a basso consumo.

Massima attenzione è riservata anche alla riduzione dei consumi e delle emissioni, fattore che ha portato allo sviluppo soluzioni che integrano tecnologie moderne, come illuminazione intelligente e sistemi IoT, per migliorare il comfort e la funzionalità.

C’è poi la personalizzazione, utile a dare vita ad atmosfere uniche e spazi illuminati su misura, in cui è possibile scegliere intensità, colori e posizionamento di ogni dispositivo luminoso. Infine, il light consulting si occupa anche di assicurare che tutti i sistemi di illuminazione presenti in un’azienda, edificio pubblico, spazio commerciale o immobile privato siano conformi alle leggi e agli standard di sicurezza.

Light consulting: tipologie di illuminazione

Se in passato esisteva un solo tipo di illuminazione, oggi le soluzioni sono varie e diversificate. In un ambiente non può mai mancare quella che viene definita illuminazione generale (o illuminazione ambientale), che ha il compito di fornire una luce generale per illuminare uniformemente uno spazio e consentire a chi vive e lavora di muoversi e operare in completa sicurezza e facilità. Si tratta dei classici lampadari da soffitto o di plafoniere e faretti ad incasso.

C’è poi l’illuminazione funzionale, che richiede la selezione dei giusti elementi per rendere confortevoli e piacevoli gli spazi lavorativi, ricreativi o di interesse culturale con finalità principalmente pratiche. Si tratta di un’applicazione specifica e direzionale, che si concentra su una particolare area allo scopo di facilitare compiti specifici (ad esempio, lampade da tavolo per le scrivanie da lavoro o faretti LED per i piani della cucina).

L’illuminazione decorativa è invece un tipo di luce che va a personalizzare e valorizzare gli ambienti: ha funzione puramente estetica e si lega al design dell’ambiente e alla bellezza visiva che si desidera ottenere.

Molto importante in ambiti specifici, come gallerie d’arte o progetti architettonici molto particolari, è l’illuminazione d’accento (o di esposizione), dove la luce viene sfruttata per mettere in evidenza elementi specifici e creare un effetto estetico di enorme valore attraverso spot direzionali, strisce LED e proiettori.

Infine, soprattutto in ambito industriale, molto richiesta è l’illuminazione tecnica, con soluzioni pensate per ambienti con esigenze specifiche per ottimizzare la funzionalità, rispettare le normative e garantire la sicurezza.

