L’importanza dei carrelli portavivande caldi in diversi settori produttivi

Nel settore della ristorazione e del catering, nei resort, nelle strutture ospedaliere, nelle cliniche private, i carrelli portavivande sono molto importanti per una qualità impeccabile del servizio. Questi dispositivi sono pensati in modo da mantenere il cibo caldo anche se c’è una certa distanza tra la cucina e la tavola, così da servire i piatti alla temperatura desiderata. Non si tratta però solo di calore: i carrelli portavivande sono strumenti utili anche per la sicurezza alimentare.

Ripiani di materiali robusti e resistenti, la garanzia di un’igiene perfetta e pratiche rotelle per trasportarli dove si vuole: il carrello portavivande rappresenta un elemento chiave del mondo della ristorazione. Per questo ogni impresa deve dotarsi di strumenti che siano a norma e di alta qualità, per garantire un servizio sempre al top ai propri clienti. In altre parole, questi sostegni migliorano l’efficienza del servizio e la qualità del cibo servito ai clienti.

Carrelli portavivande caldi: vantaggi

Grazie ai carrelli portavivande è possibile assicurare qualità e precisione nelle attività di servizio cibo e bevande ai clienti, in diversi modi:

sono in grado di mantenere una temperatura elevata per un tempo prolungato;

grazie alle rotelle e ai sistemi di trasporto sono facili da muovere per passare dalle cucine alle sale, interne o esterne;

vengono progettati in modo da garantire un’igiene perfetta , offrendo una risorsa importante nel campo della sicurezza alimentare;

automatizzando il trasporto del cibo assicurano una grande efficienza ;

i materiali con cui sono costruiti li rendono resistenti e facili da pulire . Un esempio: l’acciaio inox;

sono articolati e strutturati, con un sistema di scaffali e scomparti che danno modo di mantenere in ordine i vari piatti o le caraffe.

Carrelli portavivande caldi: tipologie

I carrelli portavivande non sono tutti uguali, si distinguono per tipologie e struttura in:

Carrelli riscaldati elettrici , che grazie a elementi interni riscaldanti mantengono il cibo a temperatura;

Carrelli termici non elettrici , che mantengono la temperatura grazie all’isolamento dall’esterno;

Carrelli con scomparti separati , che permettono di dividere il cibo e riscaldare solo una parte;

Carrelli con sistema di umidificazione , che mantengono costante il livello di umidità per impedire che un certo tipo di cibo non si secchi;

Carrelli versatili che rendono possibile sia il riscaldamento che il raffreddamento dei cibi.

Carrelli portavivande caldi: dove si usano?

Questi utili strumenti trovano applicazione in diversi campi, come già accennato:

nella ristorazione : sono fondamentali per un ristorante, un hotel, un bar, per portare ai clienti cibo e bevande della temperatura corretta;

nel catering , dove aiutano la funzione di mantenere gli alimenti a una certa temperatura nel passaggio dalle cucine all’evento;

negli ospedali e nelle case di riposo, dove costituiscono un ponte tra la mensa o la sala cucina e le camere di degenza.

I carrelli portavivande caldi sono molto importanti per garantire un servizio di alta qualità in ambienti come la ristorazione, il catering e le strutture sanitarie. Questi strumenti migliorano l’efficacia operativa e la qualità del servizio, ma è importante che siano scelti modelli robusti, con materiali resistenti e con tutte le funzioni adatte al tipo di utilizzo.

