Lotteria degli scontrini, AACC chiedono il rinvio del concorso

È partita ieri, 1 febbraio, la “Lotteria degli scontrini”. Ma le associazioni dei consumatori cominciano a segnalare le prime lamentele da parte dei consumatori che si sono visti rifiutare la partecipazione alla Lotteria, pur avendo effettuato acquisti regolari, come previsto dal concorso.

“La Lotteria degli scontrini è partita con un flop, tra ritardi, confusione e poca partecipazione da parte di esercenti e consumatori”, afferma Consumerismo No Profit, che chiede il rinvio del concorso.

“La stragrande maggioranza degli esercizi commerciali, ossia 2 negozi su 3, ancora non ha adeguato i propri registratori di cassa, a causa degli elevati costi a loro carico e di difficoltà tecniche di cui il Governo non ha tenuto conto”, spiega il presidente di Consumerismo, Luigi Gabriele.

“Una enorme fetta di popolazione è di fatto esclusa dalla Lotteria, mentre i cittadini che risiedono nelle grandi città, dove è più alto il numero di esercizi (si pensi a supermercati e grandi store) che hanno adeguato i registratori di cassa, sono palesemente favoriti e avranno maggiori possibilità di vincere i premi in palio, rispetto a chi vive in piccoli comuni o aree montane – prosegue Gabriele. – Una grave violazione dei diritti degli utenti che non può non portare al rinvio della Lotteria degli scontrini, che deve partire solo e quando l’intero sistema del concorso sarà pronto e in grado di garantire parità di accesso ai premi”.