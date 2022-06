Come valutare la proposta commerciale della macchina da caffè in comodato d’uso

Macchina da caffè in comodato d'uso: come ottenerla (fonte foto: pixabay)

Una macchina da caffè in comodato d’uso, generalmente, viene fornita al consumatore attraverso una formula simile al noleggio, ma senza il pagamento del canone. Per ottenerla, tuttavia, ci sono precise condizioni contrattuali da rispettare per cui, prima di farne richiesta, bisogna valutare l’effettiva convenienza della proposta commerciale. Nello specifico occorre considerare quali sono i vincoli che l’azienda fornitrice propone per permetterci di utilizzare gratuitamente la macchina da caffè e, ovviamente, anche la qualità della materia prima, ovvero quella dei chicchi di caffè torrefatti.

Macchine da caffè per bar

Per un bar o per un ristorante la formula più conveniente attualmente esistente è proprio quella del comodato d’uso. Essa permette di utilizzare una macchina nuova e di alta qualità, oltre ad usufruire di una serie di vantaggi circa fornitura di caffè, sconti sugli ordini e sugli accessori tipici di queste attività: porta tovaglioli, vassoi, tazzine da caffè e così via. Tuttavia prima di valutare una macchina caffe per bar in comodato d’uso bisognerebbe individuare le aziende più interessanti dal punto di vista della qualità della materia prima e poi scegliere quelle che offrono le condizioni più vantaggiose.

Per quel che riguarda la qualità dei chicchi di caffè torrefatto consigliamo di orientare la scelta sulle aziende che selezionano scrupolosamente il caffè verde da piantagioni biologiche e rispettose dell’ambiente oltre che dei lavoratori. La qualità del caffè verde, infatti, influenza l’intero processo produttivo fino al consumatore finale. Quando un cliente beve un buon caffè non lo dimenticherà e tenderà a tornare nel bar o nel ristorante molto volentieri.

Contratto di comodato d’uso

Dal punto di vista contrattuale, invece, occorre considerare i costi indiretti derivanti dal comodato d’uso. Le proposte commerciali non sono tutte uguali, per cui è ovvio che chi gestisce un’attività come un bar o un ristorante dovrà agire selezionando quelle più convenienti. Per esempio, alcune aziende offrono assieme al macchinario professionale le revisioni periodiche e tutta l’assistenza tecnica ordinaria o straordinaria. Un altro vantaggio contrattuale da considerare è il tipo di vincolo degli ordini di caffè che, nel caso del comodato d’uso, è definito esclusivo.

Questo significa che utilizzando una macchina in comodato proveniente dall’azienda X il gestore non potrà ordinare caffè presso l’azienda Y come previsto dal contratto. Un altro vincolo da valutare è quello dei quantitativi di caffè che in tantissime aziende sono liberi mentre, in altre, prevedono un fisso ricorrente mensile a prescindere da come vanno gli affari.

Perché scegliere con attenzione la miglior azienda di torrefazione di caffè?

Il caffè è un biglietto da visita per le attività aperte al pubblico. Se è di buona qualità le persone se ne accorgeranno. In un Paese come il nostro, dove il caffè equivale ad una sorta di “rito sacro”, investire nel miglior caffè in circolazione è sicuramente il primo passo per il successo commerciale di un’attività. Dopotutto è la bevanda con cui tutti noi amiamo iniziare la giornata, concludere un pasto o fare un break piacevole e gustoso da soli o in compagnia.

