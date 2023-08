Materiale elettrico online: come sono cambiati gli acquisti nel settore

La tecnologia è ormai diventata parte integrante della quotidianità delle persone, rivoluzionando anche il modo di fare gli acquisti, di qualsiasi tipo essi siano. Anche tutti i prodotti afferenti al settore del materiale elettrico, quindi, sono stati coinvolti da questo cambiamento, che ora viene acquistato molto meno nei negozi fisici e sempre di più tramite gli e-commerce, sia dai consumatori finali che dalle imprese. Gli shop specializzati, infatti, rendono gli acquisti comodi e rapidi e gli oggetti sono sempre disponibili in pochi click.

Un settore in crescita

Secondo i dati di un’analisi di ANIE, il settore elettronico ed elettrotecnico, in Italia, è cresciuto del 16,6% nel 2021, superando i livelli pre-pandemia, e il fatturato complessivo è stato di più di 70 miliardi. In questo contesto, si è affermata anche la vendita online del materiale elettrico. L’utilizzo degli e-commerce, nello specifico, è diventato sempre più importante negli anni, in parte perché sono aumentati anche gli acquisti dei dispositivi tecnologici. I clienti che utilizzano gli e-commerce per il materiale elettrico, pertanto, sono molteplici: sia coloro che si occupano di vendita e riparazione dei dispositivi tech o della realizzazione di impianti, sia i privati che desiderano acquistare tali materiali per i propri progetti fai-da-te. Ciò, ovviamente, ha portato alla diffusione di e-commerce specializzati, come ad esempio https://www.elettrico360.it/ , che può offrire prodotti professionali e spedizioni veloci.

Le sfide attuali

Il settore elettrotecnico, attualmente, sta affrontando molteplici problematiche correlate alla difficoltà di approvvigionamento delle materie prime. Attraverso i portali online, però, è più semplice controllare la disponibilità del materiale elettrico necessario. Nell’ultimo periodo, infatti, la voglia di comfort e di innovazione ha fatto sì che i negozi di elettronica online diventassero un vero e proprio punto di riferimento per i privati e le aziende che sono costantemente alla ricerca di soluzioni che rendano la propria vita più semplice e comoda. Tra l’altro, oltre a garantire prodotti elettronici, i negozi online sono anche più funzionali visto che non è necessario recarsi di persona presso il punto vendita ed effettuare materialmente l’acquisto. Tutto ciò che occorre fare quando si acquista presso un negozio online, invece, è inserire i propri dati, selezionare i prodotti che si vuole acquistare, procedere al pagamento e attendere l’arrivo del corriere con la merce.

Non solo B2C ma anche B2B

In genere quando si pensa al mondo dei negozi online, o degli e-commerce più precisamente, si pensa quasi sempre a un settore che è destinato agli acquisti dei consumatori privati, tuttavia, non è affatto così. I negozi di elettronica online, infatti, rappresentano un’ottima soluzione anche per i professionisti che necessitano di prodotti elettronici per poter svolgere la propria attività. In poche parole, ormai anche le aziende apprezzano i vantaggi e la possibilità di fare acquisti in questo settore direttamente online, come ad esempio l’avere accesso a un catalogo di materiali molto ampio e variegato, che permette in un solo semplice ordine di avere tutto il materiale di cui si ha bisogno, senza doversi recare in più luoghi. È chiaro che per il mercato B2B (Business to Business il quale è l’opposto del B2B, ovvero il Business to Customers) i negozi online di materiale elettrico rappresentano una vera e propria novità in quanto, fino a qualche annetto fa, le transazioni commerciali riguardavano prevalentemente il settore dei servizi. Oggi, invece, anche sulla scorta delle esigenze del mercato sopra sottolineate, anche i professionisti e le aziende in generale hanno iniziato a beneficiare dei vantaggi degli acquisti online, soprattutto con riferimento all’ambito delle forniture online.

