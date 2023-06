Materiale per spedire lettere e documenti

Tra il materiale da ufficio indispensabile per ogni evenienza, sia al lavoro come anche a casa, vi sono le buste per spedizioni

Tra il materiale da ufficio indispensabile per ogni evenienza, sia al lavoro come anche a casa, vi sono le buste per spedizioni.

Buste per spedizioni lettere

Le buste per spedizioni principalmente si utilizzano come involucro per le lettere, tuttavia vi sono vari formati di buste per spedizioni sul mercato, che vanno da quelli standard per lettere commerciali, alle buste con finestra o con finestra doppia o tripla, fino alle buste a sacco.

Le buste per spedizioni di lettere sono bianche e di formato standard, solitamente di 23 x 11 cm, spesso internografate in modo da proteggere il contenuto da eventuale lettura in controluce, e con chiusura a strip adesivo o colla secca da bagnare.

Le lettere commerciali possono essere dotate di una finestra, con pellicola trasparente, dalla quale fare emergere l’indirizzo del destinatario senza doverlo quindi riportare sulla busta stessa.

Vi sono anche lettere con due o con tre finestre dalle quali si può facilmente intravedere il mittente e il suo logo aziendale.

E’ interessante sapere che il formato standard può variare da paese a paese, in Svizzera ad esempio il formato standard per una busta commerciale è il formato C5, che misura 22,9 x 16,2 cm.

Vi sono poi le buste per spedi zioni di lettere private, che sono di formato diverso e disponibili con vari colori e fantasie, ideale per la corrispondenza privata e per scrivere agli amici di penna.

Buste per spedizioni grandi

Nel caso in cui si dovessero spedire documenti importanti, dalle dimensioni di un A4 oppure A3 ma anche allegati, depliants, opuscoli, e in tutte quelle situazioni in cui si devono spedire materiale di un certo peso si possono usare le buste per spedizioni grandi.

Gli studi professionali spesso utilizzano tali buste, che sono fatte anche a soffietto, in modo da poter contenere più volume.

Queste buste sono dotate di bordi rinforzati, perchè devono essere maggiormente robuste, sono realizzate in carta colore avana o anche in cartoncino avana, e hanno apertura a strappo con chiusura autoadesiva.

Le buste grandi sono spesso anche imbottite, nel caso in cui si dovessero spedire materiali fragili o delicati, che si possono rompere facilmente.

Dove si comprano le buste per spedizioni

Se giunti a questo punto la vostra domanda è dove si comprano le buste per spedizioni, il dilemma è presto risolto: oggigiorno basta andare su internet e si troveranno tantissimi siti e commerce di prodotti di cancelleria e cartoleria, per l’ufficio, per la scuola, per la casa.

Su questi siti è facile fare acquisti, dato che basta trovare la giusta categoria di prodotto e cercare tra le varie opzioni quello che fa per noi.

Ci sono infatti articoli da scrivania, da magazzino, da archivio, buste per spedizioni e pacchi, carta per stampante e consumabili da ufficio, ma anche prodotti per la sicurezza sul lavoro, arredo da ufficio, articoli per la pausa caffè, piccoli elettrodomestici.

Inoltre si trova anche una vasta gamma di articoli per la casa e per la scuola, di ogni grado e livello, come agende, cartelle, astucci, zaini, penne, materiale per scrittura, per disegno, squadre e righelli, compassi, cartelline, e tanto altro ancora per chi studia e va all’università.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!