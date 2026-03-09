Medio Oriente, Codici: aumento sulla spesa alimentare fino a 45 euro al mese

Entro la fine di marzo l’inflazione potrebbe aumentare fra l’1,3% e l’1,5%, i prezzi dei beni alimentari salire fino all’1,7% e la spesa delle famiglie per la sola spesa alimentare aumentare fra i 25 e i 45 euro al mese. In tre giorni, già cinque euro in più rispetto al range (20-40 euro) che era stato stimato solo lo scorso 6 marzo. L’associazione Codici rivede al rialzo le ripercussioni economiche immediate che aveva stimato, per questo mese, solo pochi giorni fa e ribadisce il timore che dai prezzi dei carburanti ci siano effetti a cascata sull’economia, sull’inflazione e sul costo della vita già in queste settimane, prima della fine del mese.

I prezzi dei carburanti infatti continuano a correre, anche con differenze territoriali (i valori sono particolarmente alti nelle aree del Nord e nelle Province autonome, dove il gasolio tocca 2,000 euro/litro a Bolzano e 1,992 euro/litro a Trento). L’aumento è significativo soprattutto per il gasolio, la componente energetica che più incide sui costi della logistica, del trasporto merci e della distribuzione alimentare. I nuovi rincari rischiano di tradursi rapidamente in un ulteriore aumento dei prezzi al consumo.

Al rialzo l’inflazione e a cascata la spesa alimentare

Solo il 6 marzo, Codici aveva stimato che un aumento dei carburanti compreso tra il 2% e il 3% potesse determinare entro fine mese un incremento dei prezzi dei beni alimentari compreso tra lo 0,5% e l’1,5%, con una maggiore spesa per le famiglie compresa tra 20 e 40 euro mensili. Ma l’associazione deve rivedere al rialzo le proiezioni già oggi.

Secondo le nuove stime, entro la fine di marzo l’incremento dei prezzi dei beni alimentari potrebbe collocarsi in una forbice compresa tra lo 0,6% e l’1,7%, con effetti più evidenti sui prodotti a maggiore incidenza logistica. L’attuale livello dei carburanti indica già un’inflazione a marzo compresa tra l’1,3% e l’1,5%, superiore alla stima iniziale dell’1,2%.

“Per le famiglie – spiega Codici – ciò può tradursi in un incremento della spesa alimentare mensile compreso tra 25 e 45 euro per nucleo medio, con un impatto particolarmente grave per i soggetti economicamente più vulnerabili, che destinano una quota maggiore del reddito ai consumi essenziali. Se il conflitto dovesse proseguire o intensificarsi, il rischio concreto è quello di assistere nelle prossime settimane a un ulteriore effetto domino sui prezzi dei beni di largo consumo, con un aggravamento dell’inflazione e nuove difficoltà per le famiglie italiane”.