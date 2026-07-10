Pacchi low cost e dazi, Adiconsum e CEC Italia: al via sondaggio per monitorare gli acquisti online

Parte il sondaggio per monitorare gli acquisti online da piattaforme extra Ue e l’impatto del dazio sui pacchi low cost. Dal 1° luglio è stato introdotto un dazio sulle spedizioni da Paesi extra UE: “Se hai effettuato recentemente un acquisto online, raccontaci la tua esperienza: vogliamo capire se ti sono stati richiesti costi aggiuntivi o spese impreviste”

Come incide il dazio di 3 euro introdotto sui pacchi low cost in arrivo via ecommerce da paesi extra Ue? Adiconsum e Centro Europeo Consumatori Italia hanno deciso di interpellare direttamente i consumatori e hanno lanciato un sondaggio per monitorare gli acquisti online da paesi extra Ue.

Il dazio sui pacchi low cost

Dal 1° luglio sono infatti entrate in vigore nuove regole che introducono un dazio di 3 euro sui pacchi di valore inferiore a 150 euro in arrivo via ecommerce da paesi extra Ue. Sono gli acquisti che i consumatori fanno su piattaforme online quali Temu, Shein, AliExpress, merci che arrivano da piattaforme cinesi e asiatiche e che hanno avuto un boom negli ultimi anni e una crescita esponenziale. Secondo la Commissione europea, nel 2024 circa 4,6 miliardi di spedizioni di basso valore sono entrate nel mercato dell’UE per un totale di 12 milioni di pacchi al giorno.

Con le nuove regole, è stata abolita l’esenzione doganale che vigeva su questi pacchi.

“Le merci provenienti da paesi terzi acquistate online e spedite direttamente ai consumatori pagheranno ora un dazio doganale di 3 euro per articolo”, ha spiegato la Commissione europea. Il dazio viene dunque applicato, per articolo, alle spedizioni con valore fino a 150 euro. Si applicherà dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, quando sarà operativo il centro doganale digitale dell’UE per il commercio elettronico e i dazi doganali saranno calcolati in base al valore, all’origine e alla classificazione tariffaria della merce. Esempio pratico: se la spedizione contiene cinque magliette, il dazio sarà di 3 euro. Se il pacco in arrivo contiene invece una t-shirt e un orologio, il dazio sarà di 6 euro perché corrisponde a due voci diverse.

Un questionario per i consumatori

Adiconsum e CEC Italia invitano dunque i consumatori a partecipare al questionario promosso dal BEUC, l’Ufficio europeo delle associazioni dei consumatori.

L’iniziativa mira a raccogliere le esperienze di chi acquista beni su piattaforme extra Ue per verificare “come le nuove disposizioni incidano concretamente sui consumatori, in particolare in relazione all’importo dei prezzi e dei costi posti a carico dei consumatori e alla completezza e trasparenza delle informazioni ricevute”, spiegano le associazioni.

Il questionario è anonimo e richiede pochi minuti. “Contribuirà a monitorare gli effetti concreti delle nuove regole sugli acquisti online di beni mobili contenuti in spedizioni postali provenienti da Paesi extra UE”, aggiungono. E darà informazioni utili per le future iniziative europee di tutela consumatori.

Il dazio, ricordano le associazioni, “non è dovuto dal consumatore: nelle vendite a distanza, infatti, gli adempimenti doganali ricadono, di norma, sul marketplace, sul venditore, sull’importatore o sui rappresentanti dei fabbricanti che abbiano la propria sede in Paesi extra-UE”.

Il consumatore insomma non dovrà integrare il pagamento aggiuntivo alla consegna.

“È possibile tuttavia – riconoscono le stesse associazioni – che il relativo costo finisca per essere in tutto o in parte traslato da venditori ed importatori sul consumatore finale attraverso un incremento dell’importo delle somme richieste ai consumatori come corrispettivo dell’acquisto della merce o comunque dei costi posti a vario titolo a carico del consumatore”.

Per molti questa ricaduta è una certezza, tanto è vero che da subito, dopo l’entrata in vigore della misura, si è parlato di un nuovo balzello a carico delle famiglie, con l’aumento de facto dei costi dei prodotti acquistati online. E poiché si tratta di prodotti a basso costo, il rincaro in termini percentuali e assoluti può essere consistente.

I diritti dei consumatori

Adiconsum e CEC ricordano che rimangono invariati tutti i diritti garantiti dalla normativa europea, in particolare:

il diritto di essere informati preventivamente in merito all’importo del prezzo e di qualsivoglia ulteriore spesa posta a carico del consumatore che abbia ordinato la merce (art. 49, comma 1, lett. a), Cod. cons.);

e di qualsivoglia ulteriore spesa posta a carico del consumatore che abbia ordinato la merce (art. 49, comma 1, lett. a), Cod. cons.); il divieto per i professionisti di ricorrere a pratiche commerciali ingannevoli nei confronti dei consumatori;

il diritto di recedere dai contratti per l’acquisto di beni mobili conclusi dai consumatori mediante tecniche di comunicazione a distanza (in primo luogo, i contratti on-line), diritto esercitabile entro 14 giorni dalla data in cui il bene è stato consegnato al consumatore;

dai contratti per l’acquisto di beni mobili conclusi dai consumatori mediante tecniche di comunicazione a distanza (in primo luogo, i contratti on-line), diritto esercitabile dalla data in cui il bene è stato consegnato al consumatore; l’obbligo del professionista venditore di consegnare al consumatore acquirente beni conformi al contratto e di rispondere di qualsivoglia difetto di conformità che si manifesti nel bene entro i due anni successivi alla data della ricezione in consegna da parte del consumatore.

Per partecipare al sondaggio, si può compilare il QUESTIONARIO dal sito di Adiconsum e dal sito del Centro Europeo Consumatori Italia .

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