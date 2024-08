Pergole per esterni: l'opzione funzionale ed elegante per il tuo outdoor

Le pergole da esterno sono soluzioni versatili che permettono di sfruttare al meglio gli spazi esterni di abitazioni privati, come giardini terrazzi e balconi. Queste strutture non solo migliorano l’estetica del giardino aumentando il valore di mercato, ma offrono anche protezione, riparo e comfort.

In questo articolo, esploreremo le diverse tipologie di pergole per esterni, le loro caratteristiche principali e i vantaggi economici legati all’installazione.

Pergole per Giardino: l’ideale per un ambiente di design

Le pergole per giardino sono strutture di design realizzate in alluminio e per questo molto resistenti, con lo scopo di creare zone d’ombra e protezione per il proprio spazio esterno. Grazie a una linea minimal e raffinata si adattano perfettamente a qualsiasi contesto abitativo, valorizzandolo.

Le pergole da giardino come quelle offerta da Belle Pergole valorizzano il tuo spazio con stile ed eleganza e creano ambienti da vivere nelle più svariate occasioni. Possono essere addossate, e quindi essere appoggiate a una delle pareti dell’abitazione, oppure autoportanti, creando spazi ad hoc da personalizzare in base alle proprie esigenze.

Pergole per Terrazzo: comfort e stile anche in spazi ristretti

Le pergole per terrazzo rappresentano una soluzione ideale per chi desidera creare un’oasi di relax anche in spazi più piccoli, come balconi e terrazzi. Queste strutture offrono tutti i vantaggi delle pergole da giardino, adattandosi alle diverse dimensioni del tuo spazio, che sia un piccolo balcone o un ampio terrazzo.

Le pergole per terrazzo possono essere dotate di coperture retrattili o fisse, offrendo protezione dal sole e dalle intemperie e creando un ambiente confortevole per godersi l’esterno in ogni momento dell’anno. La possibilità di personalizzare queste strutture le rende perfette per qualsiasi stile architettonico e esigenza abitativa.

Funzionalità delle Pergole da Esterno

Le pergole da esterno offrono numerose funzionalità, tra cui:

Protezione dagli Agenti Atmosferici : le pergole per esterni forniscono riparo dal sole, dalla pioggia e dal vento, permettendo di utilizzare il giardino o il terrazzo anche quando piove o tira vento.

: le pergole per esterni forniscono riparo dal sole, dalla pioggia e dal vento, permettendo di utilizzare il giardino o il terrazzo anche quando piove o tira vento. Estensione dello Spazio Abitativo : i pergolati creano una naturale estensione degli spazi esterni, trasformando il giardino in un’area vivibile per rilassarsi, cenare o intrattenere ospiti.

: i pergolati creano una naturale estensione degli spazi esterni, trasformando il giardino in un’area vivibile per rilassarsi, cenare o intrattenere ospiti. Vivibilità e Comfort in tutte le Stagioni: le pergole creano ambienti da vivere in tutte le stagioni, grazie anche alla possibilità di chiusure laterali come le vetrate panoramiche scorrevoli.

Caratteristiche delle Pergole per esterni

Le pergole da giardino sono progettate per durare nel tempo e resistere alle intemperie. Queste strutture sono realizzate con materiali di alta qualità, come l’alluminio resistente alla corrosione, che richiede poca manutenzione e garantisce una lunga durata.

Inoltre, le pergole possono essere personalizzate in base alle dimensioni e alla configurazione dello spazio, con opzioni che includono coperture retrattili, lamelle orientabili o coperture in telo pvc triplo strato. Per garantire comfort e funzionalità in ogni stagione, le pergole possono essere equipaggiate con luci integrate, sistemi di riscaldamento e chiusura laterali, come tende o vetrate scorrevoli.

Costi delle pergole per esterni

Il costo di una pergola da esterno varia in base a diversi fattori, tra cui il modello, le dimensioni e gli optional richiesti. È difficile fare una stima del prezzo finale senza queste informazioni, per questo motivo aziende come Belle Pergole offrono a tutti gli interessati un primo sopralluogo gratuito e senza impegno all’acquisto e una consulenza tecnica personalizzata.

Esistono poi soluzioni personalizzate che si adattano a diverse esigenze e budget. Una pergola di alta qualità è un investimento che non solo migliora l’estetica del giardino, ma aumenta anche il valore complessivo della proprietà e contribuisce, quando addossata, al risparmio energetico offrendo ombra durante l’estate e protezione durante l’inverno, riducendo così i costi di climatizzazione.

Incentivi Fiscali per le Pergole Addossate

Per chi installa pergole addossate, ovvero quelle appoggiate a una delle pareti dell’abitazione, ci sono interessanti incentivi fiscali. In qualità di schermature solari, infatti, queste strutture migliorano la coibentazione degli ambienti interni adiacenti e migliorano l’efficienza energetica della casa stessa.

Per queste ragioni, fino alla fine del 2024, è possibile recuperare fino al 50% della spesa per l’acquisto e l’installazione della pergola. Questo, in aggiunta alle svariate scontistiche disponibili, rende ancora più conveniente l’investimento.

