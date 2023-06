Piani cottura: quello che c’è da sapere

I piani cottura rappresentano indiscutibilmente un elemento assolutamente rilevante in una cucina, sia dal punto di vista funzionale che estetico. Sul mercato si possono trovare vari tipi tra i quali scegliere, ognuno dei quali avrà i suoi vantaggi e le sue caratteristiche da considerare. Di sicuro tra i più diffusi ed economici sul mercato spiccano i piani cottura a gas che sono composti da fuochi di diverse dimensioni che consentono di regolare, in maniera molto semplice, l’intensità della fiamma.

Per quanto riguarda i materiali sono presenti sul mercato piani cottura in vetro, smaltato o acciaio inox. Quest’ultimo richiede una pulizia e una manutenzione costante e impegnativa, mentre quello smaltato si contraddistingue per offrire molte finiture e colori. Quello in vetro, invece, viene anche chiamata cristallo ed è la più facile da pulire perché la superficie, in genere, non si surriscalda: di conseguenza gli schizzi di cibo non bruciano. Vediamo altri piani di cottura e le loro caratteristiche

Piani cottura a induzione e ad angolo: le loro caratteristiche

Come in molti sanno, i piani cottura a induzione sono tra i modelli più apprezzati dagli appassionati di cucina per la loro modernità e comodità. Questi funzionano attraverso l’utilizzo di campi magnetici elettrici che creano calore e lo concentrano sulla pentola senza rischio e dispersioni. Parliamo quindi di una tipologia di piano cottura che offre un tempo di cottura ridotto, oltre al fatto che chi lo utilizza non rischierà scottature per tocchi accidentali con il piano da lavoro (dovrà però prestare ai tegami, che invece saranno molto calde) e potrà usufruire anche dello spegnimento automatico, nel momento in cui la pentola viene rimossa. Pulire questo piano cottura, inoltre, è molto facile soprattutto perché la superficie piana elimina ogni rischio relativo alle pentole che si rovesciano. Risulta, tuttavia, importante considerare che i piani cottura a induzione richiedono determinate pentole che hanno un fondo ferroso, ma anche in alcuni casi obbligano a un contratto elettrico di potenza superiore alla media.

Molto conosciuti anche i piani cottura ad angolo che, però, hanno necessità di una particolare installazione, la quale richiede l’utilizzo di una base con la parte superiore che deve essere lasciata vuota per l’appoggio.

Caratteristiche principali dei materiali dei piani cottura

Volendo approfondire quello che già è stato accennato in precedenza, si può ribadire il fatto che l’acciaio inox è uno dei materiali più apprezzati per i piani di cottura per il fatto di essere particolarmente igienico e resistente alle macchie. Oltre al fatto che risulta perfetto per chi ama un’estetica minimalista, in quanto può essere saldato senza lasciare segni di giunzione. La pulizia richiede attenzione per evitare aloni, tuttavia prendendo le giuste precauzioni può mantenere la sua bellezza nel tempo, tenendo presente però che rispetto ad altri materiali è un po’ più suscettibile ai graffi.

Invece chi cerca un design moderno e pulito per la sua cucina può puntare sul piano cottura a vetro che risulta molto resistente ai graffi e agli urti, ma soprattutto è molto facile da pulire perché non assorbe lo sporco, mantenendo il suo aspetto a lungo.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!