Pneumatici all season: la soluzione “4 stagioni” che evita i cambi stagionali

Chi utilizza l’auto quotidianamente sa bene che la gestione degli pneumatici non riguarda soltanto la sicurezza (pressione e usura del battistrada), ma anche alcuni aspetti pratici come il rispetto delle scadenze stagionali (15 aprile e 15 novembre di ogni anno), gli appuntamenti dal gommista per la sostituzione e il controllo dell’allineamento nonché lo stoccaggio delle gomme inutilizzate.

Non tutti gli automobilisti, però, percorrono chilometraggi elevati o si trovano a dover affrontare condizioni climatiche estreme. In questi casi, la classica alternanza gomme estive/gomme invernali diventa più un’incombenza che una vera e propria necessità. Ecco che una soluzione come gli pneumatici all season (altrimenti detti quattro stagioni o multistagionali) può rappresentare un’opzione da considerare con attenzione poiché può eliminare il ricorso al cambio stagionale.

Pneumatici all season: una soluzione versatile

Gli pneumatici all season sono progettati in modo tale da integrare gli elementi caratteristici delle gomme estive e di quelle invernali. In altri termini sono una sorta di ibrido che, in molti casi, può sostituire gli pneumatici stagionali, anche se è bene chiarire fin dall’inizio che non possono raggiungere, nei periodi di riferimento, le prestazioni top delle gomme estive in condizioni molto calde e asciutte e delle gomme invernali su neve e ghiaccio.

Per dare un’idea del loro funzionamento, basti dire che le mescole utilizzate offrono una sufficiente elasticità quando le temperature sono più basse (sotto i 7 °C), senza diventare troppo morbide nei mesi più caldi. Il disegno del battistrada combina le scanalature ampie per l’evacuazione dell’acqua e la presenza di lamelle che favoriscono la trazione sui fondi stradali freddi o leggermente innevati.

I modelli all season standard riportano la marcatura M+S (Mud and Snow, ovvero fango e neve), mentre quelli con prestazioni superiori riportano anche il simbolo 3PMSF, un pittogramma raffigurante una montagna a tre cime con un fiocco di neve, che certifica che lo pneumatico ha superato specifici test per la neve e il ghiaccio.

Il comportamento su strada delle gomme all season

Per come sono concepite, le gomme all season sono una soluzione che offre prestazioni equilibrate nella gran parte delle situazioni tipiche della guida quotidiana. Quando si guida su un manto stradale asciutto, garantiscono infatti un’aderenza e una stabilità paragonabili a quelle offerte dagli pneumatici estivi di fascia media. Su asfalto bagnato, il loro battistrada aiuta a ridurre il rischio di aquaplaning, mentre in presenza di neve o di ghiaccio, pur non raggiungendo le performance delle gomme invernali, permettono di affrontare condizioni non estreme senza particolari problemi.

In sostanza, questa tipologia di pneumatici è adatta a chi viaggia prevalentemente in contesti urbani, pianeggianti o collinari e in aree dal clima moderato (inverni non particolarmente rigidi ed estati non eccessivamente calde). Se le condizioni climatiche sono particolarmente impegnative, per esempio estati decisamente calde e temperatura del manto stradale molto elevata oppure inverno rigido con nevicate frequenti e forte presenza di ghiaccio, le prestazioni non possono certo eguagliare quelle delle gomme progettate per un periodo specifico.

Vantaggi pratici nella gestione dell’auto

L’eliminazione dei cambi stagionali è il beneficio più evidente degli pneumatici all season. Non è necessario pianificare appuntamenti periodici dal gommista né sostenere costi di deposito delle gomme non utilizzate.

La gestione dell’auto risulta quindi più semplice, con una sola tipologia di pneumatico montata tutto l’anno.

Dal punto di vista economico, il costo iniziale leggermente superiore rispetto a quello delle gomme estive o invernali è generalmente compensato dalla riduzione delle spese di sostituzione e di stoccaggio.

Ovviamente, al momento di scegliere è necessario valutare il chilometraggio annuo e la zona geografica in cui si utilizzerà prevalentemente l’auto.