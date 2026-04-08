Prezzi consigliati dei carburanti, UNC: “Vanno vietati”

Prezzi consigliati dei carburanti al centro delle polemiche. L’Unione Nazionale Consumatori chiede di vietarli del tutto. Il riferimento è alla presa di posizione di Unem (Unione energie per la mobilità, ex Unione petrolifera) per la quale la pubblicazione sistematica dei prezzi consigliati dei carburanti sui siti internet dei soggetti obbligati, tra cui le società petrolifere, non aumenta la trasparenza e rischia di generare confusione nei consumatori che confronterebbero prezzi non vincolanti e diversi da quelli praticati negli impianti.

I prezzi consigliati dei carburanti

“I prezzi consigliati dalle compagnie petrolifere vanno proibiti e non legalizzati – afferma il presidente UNC Massimiliano Dona – Abbiamo presentato nel mese di marzo un esposto all’Antitrust denunciando che il “prezzo consigliato” viola le norme sulla concorrenza e chiedendo all’Authority di impedirlo e sanzionarlo perché, data la evidente posizione dominante delle compagnie petrolifere, di fatto si impongono indirettamente i prezzi di vendita ai distributori”.

Per il presidente UNC “non si capisce perché l’Antitrust abbia sanzionato in passato l’Unione Panificatori di Roma, per aver “indicato agli associati i prezzi consigliati favorendone l’allineamento su un livello superiore a quello che sarebbe potuto risultare in un contesto di libera competizione” e invece le compagnie petrolifere lo possano fare tranquillamente”.

Per l’associazione, dunque, i prezzi consigliati dei carburanti “andrebbero vietati. Solo in subordine – conclude Dona – allora bene che il prezzo sia pubblicato, ma non genericamente sui siti delle compagnie, ma nelle home page dei loro siti. Inoltre, va pubblicato anche sul sito del Mase e del Mimit“.

Prezzi consigliati, Unem in audizione al Senato

Il presidente Unem Gianni Murano, in occasione dell’audizione in Senato in Commissione Finanze e Tesoro sulla conversione in legge del dl 33/2026, ha detto ieri che “la pubblicazione sistematica dei prezzi consigliati dei carburanti sui siti internet dei soggetti obbligati, tra cui le società petrolifere, non solo non aumenta la trasparenza, ma anzi rischia di ingenerare confusione negli stessi consumatori che si troverebbero a confrontare prezzi consigliati, che non sono vincolanti, diversi da quelli effettivamente praticati presso gli impianti pubblicati quotidianamente sulla piattaforma OsservaPrezzi del Mimit”.

Gli stessi dati, ha proseguito Murano, “vengono già inviati giornalmente nel formato indicato allo stesso Garante per la sorveglianza dei prezzi e all’AGCM per tutte le opportune attività di monitoraggio. La loro ulteriore pubblicazione sui siti internet degli operatori potrebbe determinare, almeno sulla base degli orientamenti della stessa AGCM, potenziali effetti distorsivi del mercato, costituendo un ulteriore adempimento burocratico a carico dei soggetti obbligati, non solo inutile ma anche dannoso. Ed è per questo che andrebbe eliminata dal testo del decreto”.

Di contro, Faib Confesercenti e Fegica avevano spiegato che “la pubblicazione sui siti internet delle aziende dei prezzi consigliati è elemento indispensabile per consentire ai consumatori di comprendere come si forma realmente il prezzo dei carburanti che pagano ai distributori e agli Organi di controllo di avere un elemento di conoscenza immediato per risalire la filiera ed individuare tempestivamente eventuali movimenti speculativi”.