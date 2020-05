Abbassa la bolletta, Wekiwi si aggiudica l’asta di Altroconsumo

Wekiwi vince la sesta edizione dell’asta Altroconsumo con le offerte su Luce e Gas. Prezzi della componente energia bloccati per 12 mesi, risparmio di 72 euro annui per la luce e di 178 euro per il gas

Wekiwi vince la Sesta edizione dell’asta Altroconsumo, “Abbassa la Bolletta”, un’iniziativa volta ad offrire ai più di 21.000 utenti dell’omonimo gruppo d’acquisto la soluzione più vantaggiosa sulle bollette di energia elettrica e gas.

All’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, hanno preso parte sei tra i più importanti operatori del mercato nazionale. E Wekiwi, unico operatore italiano esclusivamente digital, si è aggiudicata entrambe le offerte (luce e gas), dopo 6 ore e 39 rilanci complessivi. L’offerta per l’energia elettrica di Wekiwi, prodotta al 100% da fonti rinnovabili, riduce al minimo l’emissione di Co2 e l’impatto sull’ambiente.

Abbassa la bolletta, i dettagli dell’offerta

In particolare, per quanto riguarda la luce, il prezzo della componente energia sarà bloccato per 12 mesi e la tariffazione è monoraria, cioè uguale in tutte le ore del giorno. Il risparmio rispetto alla tariffa di tutela è stimato in 72 euro l’anno cioè il 13% in meno (considerando un consumo di 2.800 kWh l’anno).

L’offerta sul gas

L’offerta sul gas risulta competitiva dal punto di vista del prezzo: il passaggio dalla tariffa tutelata porta un risparmio di circa 178 euro annui, cioè -16%. Anche in questo caso si tratta di una tariffa con prezzo della componente energia bloccato per 12 mesi (considerando un consumo di 1.600 smc annui).

“Le offerte sono disponibili anche per i clienti che già hanno scelto il mercato libero, è sufficiente iscriversi al gruppo d’acquisto Abbassa la Bolletta, inserire i dati sui propri consumi e attendere il calcolo personalizzato del risparmio ottenibile – spiega Altroconsumo – L’iscrizione non è vincolante, gli utenti hanno l’opportunità di verificare quanto stanno spendendo e scegliere di risparmiare, in modo sostenibile decidendo senza nessun impegno se sottoscrivere l’offerta”.