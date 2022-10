Carburanti, prorogato al 18 novembre il taglio delle accise

Il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 18 novembre il taglio delle accise sui carburanti: è quanto si apprende da una nota Ansa.

Una misura che, secondo il Codacons, “non risolve il problema dei prezzi né frena l’escalation dei listini alla pompa di benzina e gasolio”.

“La misura del taglio delle accise è un palliativo che non affronta in modo efficace il problema dei carburanti, con i listini alla pompa che sono tornati a salire a ritmo costante – afferma il presidente Carlo Rienzi – Oggi il gasolio costa circa il 20% in più rispetto a inizio anni, e la ripresa dei prezzi dei carburanti avrà effetti diretti sui prezzi al dettaglio, aggravando la già astronomica inflazione. Di fronte a tale situazione, limitarsi a prorogare ogni mese il taglio delle accise non è più sufficiente”.

Secondo Rienzi, dunque, “L’emergenza va risolta in modo serio senza ricorrere a misure tampone, attraverso provvedimenti in grado di bloccare la crescita dei prezzi alla pompa di benzina e gasolio sul lungo periodo e combattere le speculazioni che incidono sui listini finali”.

Carburanti, UNC: il prossimo Governo intervenga su caro-benzina

Secondo Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, “il prossimo Governo dovrà come primo atto intervenire sia contro il caro benzina che sul caro bollette” e “non potrà limitarsi a rinnovare fino a fine anno la diminuzione di 25 cent delle accise, ma dovrà ampliarla, anche retroattivamente“.

“Per i carburanti, secondo il dato settimanale di martedì del Mite, non solo il gasolio ha sfondato nuovamente la soglia di 1,8 euro al litro – ricorda Dona – ma ha registrato il 3° maggior rincaro settimanale di sempre, oltre 9 cent al litro, pari a 4 euro e 68 cent a rifornimento. Un aumento dovuto al taglio della produzione di appena 100 mila barili di petrolio al giorno decisa a settembre dai Paesi Opec+. È evidente che a novembre, quando la riduzione salirà a ben 2 milioni di barili, saranno guai”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!