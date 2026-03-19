Caro voli a Pasqua, anche quest’anno costi proibitivi per tornare in Sicilia

Anche quest’anno tornare a casa per Pasqua sarà proibitivo per i siciliani. Il fenomeno del caro voli, ormai strutturale nei periodi di alta domanda come le festività, continua a colpire in modo particolare la Sicilia, dove la mobilità dipende quasi esclusivamente dal trasporto aereo.

È quanto denunciano Federconsumatori Sicilia, Nun si parti e CGIL Sicilia in una nota congiunta

Caro voli a Pasqua, quanto costa tornare in Sicilia?

Dalla rilevazione di Federconsumatori Sicilia, aggiornata al 18 marzo 2026, emerge il seguente quadro se si sceglie di partire il 2 o 3 aprile e tornare il 7: un volo di andata e ritorno con Ryanair da Milano verso Catania costa 407,39 €; per viaggiare da Torino 431,98€.

Non migliora la situazione per chi ha necessità di atterrare all’aeroporto di

Palermo: il volo costa 352,64 € da Bergamo e 410,15 euro da Verona €.

Peggiora la situazione se si sceglie di volare con Ita Airways: 470,5 euro per un volo Milano-Palermo, 540,88 per la tratta Bologna-Catania.

“La combinazione tra domanda concentrata in pochi giorni, offerta limitata e dinamiche tariffarie aggressive porta a un aumento esponenziale

dei prezzi, rendendo di fatto il diritto alla mobilità un lusso per molti cittadini – commentano Federconsumatori Sicilia, Nun si parti e CGIL Sicilia. – A pagarne le conseguenze sono soprattutto lavoratori, studenti e famiglie costrette a vivere lontano dalla propria terra, che vedono trasformarsi il rientro a casa in un sacrificio economico sempre più pesante”.

“Il caro voli non è solo un problema economico, ma una vera e propria questione sociale – dichiara Giovanni Castronovo di Nun si parti – perché limita il diritto dei siciliani a mantenere un legame con la propria terra. Quando tornare a casa diventa proibitivo, si alimenta un senso di distanza e isolamento, che contribuisce a rendere ancora più definitiva la scelta di emigrare. Contrastare il caro voli significa anche contrastare l’emigrazione forzata, garantendo pari opportunità di mobilità e di vita a chi è nato e cresciuto in Sicilia”.

Le richieste di Federconsumatori Sicilia, Nun si parti e CGIL Sicilia alla Regione

Secondo Federconsumatori Sicilia, Nun si parti e CGIL Sicilia, “la soluzione adottata dalla Regione, consistente in incentivi a pioggia, è un costo pubblico che non riesce a registrare un reale beneficio per i consumatori, come dimostrano i prezzi registrati”.

Da oltre un anno, quindi, chiedono al Governo regionale e a quello regionale di istituire un tavolo permanente per contrastare il caro voli.

Alla richiesta ufficiale del 26 gennaio 2026, però, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha risposto affermando che nulla può fare per ridurre i prezzi dei voli, perché “non è possibile per le Autorità pubbliche intervenire sulle decisioni imprenditoriali delle compagnie aeree, che restano pienamente responsabili della propria politica dei prezzi”.

“Secondo il Governo, il massimo che è possibile fare è stato già fatto con l’introduzione della continuità territoriale sulle tratte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa,

Comiso-Milano Linate e viceversa, Comiso-Milano Malpensa e viceversa, e Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa. – commentano Federconsumatori Sicilia, Nun si parti e CGIL Sicilia. – Questa risposta, però, non ci soddisfa, perché non affronta il problema da noi evidenziato: il deficit di offerta di voli nei periodi di picco, dal

quale deriva la crescita folle dei prezzi”.

Federconsumatori Sicilia, Nun si parti e CGIL Sicilia rinnovano quindi la proposta di un intervento delle Istituzioni, “non per imporre prezzi bassi alle compagnie aeree – cosa che non si può fare – quanto per concordare con loro un aumento dei voli durante i periodi caldi, al fine di tenere i prezzi più bassi”.