Caro-voli, Codacons: Antitrust in netto ritardo

“In tema di caro-voli l’Antitrust appare in netto ritardo, e qualsiasi intervento contro gli algoritmi che portano a Natale le tariffe alle stelle sarà tardivo, considerati i livelli astronomici già raggiunti dai prezzi dei biglietti”: così il Codacons, che interviene nuovamente in merito all’aumento dei prezzi dei biglietti aerei, soprattutto in vista delle vacanze natalizie.

Caro-voli: Codacons: servono misure urgenti

“L’Antitrust ha aperto, lo scorso 16 novembre, un’indagine conoscitiva sull’uso degli algoritmi da parte delle compagnie aeree“, ricorda l’associazione.

L’indagine, che si chiuderà il 31 dicembre 2024, indagherà i possibili effetti negativi sul funzionamento del mercato e sull’offerta ai consumatori legati all’uso degli algoritmi di prezzo, che variano i costi in funzione di diversi altri fattori. E approfondirà il modo in cui sono comunicati al pubblico i costi dei biglietti aerei.

“Il problema – sottolinea il Codacons – è che i prezzi dei biglietti per volare in Sicilia e in Sardegna a Natale sono già alle stelle, e qualsiasi provvedimento sarà adottato dell’ Autorità nei prossimi mesi sarà tardivo e non salverà le tasche dei cittadini”.

Il Codacons chiede, quindi, all’Antitrust di “emanare – così come fatto nei giorni scorsi per questioni assai meno rilevanti – misure cautelari d’urgenza nel settore del trasporto aereo, volte a bloccare gli algoritmi che fanno impennare le tariffe dei voli per le isole nei periodi di Natale e Capodanno, e contrastare le speculazioni che puntualmente danneggiano gli utenti in questo periodo dell’anno”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!