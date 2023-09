Inflazione, dall’Unione Nazionale Consumatori le top ten dei rincari ad agosto

Dopo giugno e luglio, prosegue l’estate infuocata sul fronte dei prezzi. L’Unione Nazionale Consumatori ha elaborato i dati Istat dell’inflazione di agosto, resi noti ieri, per stilare le top ten dei rincari, sia mensile che annua. Il quadro non è positivo, soprattutto per quanto riguarda trasporti e alcuni prodotti alimentari.

Inflazione, la classifica mensile dei rincari

Secondo le elaborazione dell’UNC, in testa alla top ten mensile troviamo il Trasporto marittimo che – spiega l’associazione – approfittando della voglia degli italiani di raggiungere la meta delle vacanze, prende il largo e in appena un mese aumenta del 27,1%. Medaglia d’argento per Supporti con registrazioni di suoni, immagini e video con +9,2%. Sul gradino più basso del podio, troviamo i Voli internazionali, che decollano del 9% rispetto a luglio 2023.

Al quarto posto, i Pacchetti vacanza nazionali salgono del 7,6%, seguiti dal Gasolio che si impenna del 7%, sia per il riscaldamento che per i mezzi di trasporto. Dopo gli Apparecchi fotografici e strumenti ottici (+5,3%) prosegue, in ottava posizione, la corsa dell’Olio di oliva con +5%, mentre la Benzina segna in agosto un incremento del 4,3%.

Chiudono la Top ten mensile i Servizi di movimentazione lettere che – analizza l’UNC – “per colpa dei rialzi decisi da Poste italiane, che ha fatto la bella pensata di aumentare i prezzi dei Servizi Universali di corrispondenza e pacchi, segnano, in media, un +3,8%”.

“Entrando nel dettaglio di tutte le nuove tariffe, si tratta di una bella stangata. Spedire una lettera (Posta 1 Retail) ci costa ora 2,90 euro invece di 2,80, una raccomandata (Retail) fino a 20 grammi la paghiamo 5,80 euro invece di 5,60, un’assicurata fino a 20 grammi, con valore assicurato fino a 50 euro, sale da 6,20 a 6,40 euro, mentre inviare un pacco (Poste Delivery Standard) da 0 a 3 kg passa da 9,40 a 9,90 euro”.

La top ten annua

Per la top ten annua, invece, al primo posto troviamo sempre lo Zucchero con un incremento del 43,3% su agosto 2022. Al 2° posto l’Olio di oliva con +37,1%. Medaglia di bronzo per le Patate con un astronomico 25,9%.

Al 4° posto il Riso (+23,9%), poi i Voli Nazionali (21,9%), i Vegetali freschi (+20,2%), al 7° posto i Pacchetti vacanza nazionali (+17%). Seguono i Gelati (+15,9%), e, ex aequo, Latte conservato e Bibite analcoliche (ambedue con +15,7%). Chiudono la top ten Autocaravan, caravan e rimorchi che costano il 15,6% in più rispetto alla scorsa estate.

