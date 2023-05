Inflazione, il CNCU vota all’unanimità la proposta di Adoc sui prezzi

Il CNCU ha espresso preoccupazione per l’aumento dei prezzi, che riguarda in particolar modo il carrello della spesa. Ecco le richieste delle Associazioni a tutela delle famiglie

Nel corso dell’incontro del CNCU, il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, presieduto dal Sottosegretario al Mimit Massimo Bitonci e dal nuovo Direttore Generale Dott. Romeo, è stato votato all’unanimità il documento proposto da Adoc sull’aumento dei prezzi e dell’inflazione.

Inflazione e aumento dei prezzi, le richieste delle Associazioni

L’organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori ha espresso “preoccupazione per le nuove fiammate inflattive che riguardano in particolar modo il carrello della spesa e che si tramutano, per una famiglia tipo, in un maggior rincaro di circa 1000 euro l’anno. Rincari determinati, in gran parte, dal rialzo annuale dei listini ad opera della grande distribuzione”.

Le Associazioni dei Consumatori chiedono, dunque, la convocazione della Commissione Allerta Prezzi, presieduta da Mister Prezzi, per esaminare le problematiche inflattive e le eventuali misure di contenimento, compresa la convocazione degli operatori del settore, delle associazioni dell’agricoltura e dei consumatori.

A tal proposito, “danno mandato al Presidente Bitonci di adoperarsi con il Governo per adottare ogni ulteriore iniziativa ritenuta utile per un raffreddamento dell’inflazione, che rischia, se elevata, di vanificare qualsiasi manovra di riduzione della tassazione e dei maggiori benefici economici sugli stipendi”.

Nell’esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto, l’Adoc auspica “che si intervenga rapidamente per dare risposte concrete alle famiglie che, ormai da tempo, faticano a far quadrare i conti. A causa dell’aumento dei prezzi il loro carrello della spesa è sempre più vuoto”.

