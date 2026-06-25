Prezzi dei carburanti, Consumatori chiedono controlli e sanzioni contro le pratiche scorrette

Si è tenuta oggi una nuova riunione della Commissione di allerta rapida, convocata dal Garante dei Prezzi presso il MIMIT, sul tema dei carburanti.

Da mesi vengono rilevati gli andamenti dei prezzi delle materie prime e dei prezzi alla pompa, mettendo in evidenza importanti margini di riduzione, tuttavia – secondo Federconsumatori – “i prezzi stanno scendendo troppo lentamente rispetto a quello che ci si aspetterebbe rispetto alla forte riduzione delle quotazioni internazionali della materia prima. A questo si aggiunge il taglio delle accise operato dal Governo, in assenza del quale il sovrapprezzo praticato dalle compagnie sarebbe, con alta probabilità, nettamente superiore e ancora più inaccettabile”.

Carburanti, Federconsumatori chiede sanzioni contro le pratiche scorrette

I dati riportati dal Ministero – osserva Federconsumatori – testimoniano come “anche questa settimana vi siano i margini per una riduzione dei prezzi alla pompa di 3-4 centesimi per la benzina e 5-6 centesimi per il gasolio. Riduzioni che a nostro avviso sono ancora sottostimate, ma che comunque determinerebbero importanti benefici per i cittadini”.

Secondo l’analisi dell’associazione se i prezzi scendessero ai livelli indicati dal Ministero il risparmio per i cittadini sarebbe di circa 48,00 euro annui per la benzina e 57,60 euro annui per il gasolio, solo in termini diretti. A questi si aggiungerebbero, per tutte le famiglie, risparmi di 66,60 euro annui in termini indiretti dovuti al trasporto dei beni di largo consumo, che in Italia avviene per oltre l’86% su gomma. Complessivamente, se i prezzi si attestassero ai livelli che il MIMIT e il Garante dei Prezzi hanno rilevato oggi, le famiglie potrebbero risparmiare 119,40 euro annui.

“Apprezziamo l’impegno testimoniato dalla Guardia di Finanza in termini di contrasto ad abusi e frodi vere e proprie (come purtroppo avevamo paventato sono aumentati i fenomeni di diluizione fraudolenta dei carburanti), ma è ora di passare all’azione in maniera più determinata sul fronte dei prezzi, disponendo anche le opportune sanzioni nei confronti di chi opera scorrettamente – dichiara l’associazione – Al Governo chiediamo di intervenire in maniera determinata in questa direzione, adottando ogni misura per porre dei limiti e colpire l’ingiusto guadagno che sta avendo luogo, a danno dei cittadini”.

Infine l’associazione esprime forte preoccupazione in merito alla crescita del prezzo del gasolio agricolo, aumentato di oltre il 30% rispetto a febbraio 2026 e chiede interventi urgenti in merito. “Tale aumento – spiega l’associazione -, unitamente all’incremento del costo di trasporto delle merci, sta avendo un impatto estremamente negativo sul prezzo dei beni agroalimentari, parte dei consumi essenziali delle famiglie“.

Assoutenti: servono trasparenza e controlli

In merito ai dati dati illustrati in occasione della riunione della Commissione di allerta rapida, Assoutenti sottolinea come “il differenziale di raffinazione rappresenti ancora un elemento determinante nel mantenimento di prezzi elevati alla pompa“.

Per l’associazione è fondamentale, quindi, “che ogni componente della filiera sia improntata alla massima trasparenza, affinché i consumatori possano beneficiare tempestivamente di eventuali riduzioni dei costi delle materie prime”.

“Abbiamo apprezzato l’aggiornamento fornito sulle attività di controllo richieste dalle associazioni dei consumatori alla Guardia di Finanza – spiega il presidente Gabriele Melluso – Sono in corso verifiche sia sulla distribuzione stradale dei carburanti sia sugli approvvigionamenti e sui depositi commerciali, controlli indispensabili per garantire il corretto funzionamento del mercato. Di particolare rilievo è anche l’attività di contrasto alle frodi nel settore del gasolio agricolo, un ambito estremamente delicato perché gli aumenti dei costi di questo carburante finiscono inevitabilmente per riflettersi sui costi di produzione agricola e, quindi, sui prezzi dei prodotti alimentari che arrivano sulle tavole degli italiani“.

Assoutenti – dichiara l’associazione -” continuerà a seguire con la massima attenzione l’evoluzione dei mercati energetici e dei carburanti, chiedendo che ogni riduzione dei costi venga trasferita rapidamente ai consumatori e sostenendo un rafforzamento dei controlli per prevenire speculazioni e pratiche scorrette“.

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