Taglio delle accise, verso la proroga fino alla prima settimana di giugno

“Monitoriamo i prezzi dei carburanti, cerchiamo di prolungare sicuramente fino alla prima settimana di giugno l’intervento sulle accise”. Così il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in video collegamento con il Festival dell’Economia di Trento.

Nella prossima riunione del Consiglio dei Ministri, attesa per questa sera, dovrebbe dunque arrivare la proroga del taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno. “Credo – ha detto Giorgetti – che si andrà a un decreto legge domani sera (oggi ndr), prevediamo interventi che andranno incontro ad esempio agli autotrasportatori e trasporto pubblico locale con il taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno”.

Codacons: serviranno settimane per tornare ai livelli pre-crisi

Ma la tempistica della proroga, prevista fino alla prima settimana di giugno, non soddisfa il Codacons, che chiede che il taglio delle accise venga esteso a tutto il periodo in cui durerà la crisi legata alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente.

“I prezzi dei carburanti alla pompa rimangono ancora eccessivamente elevati, e per la benzina risultano addirittura in salita sulla rete nazionale – afferma il Codacons – Prorogare il taglio delle accise solo fino alla prima settimana di giugno non appare un provvedimento sufficiente, perché allo scadere dello sconto i listini tornerebbero sopra i 2 euro al litro in tutta Italia, aggravando le spese di rifornimento degli italiani e i costi di trasporto, con effetti diretti sull’inflazione”.

L’associazione sottolinea poi che, “anche se il conflitto in Medio Oriente finisse oggi e riaprisse subito lo stretto di Hormuz, i listini di benzina e gasolio alla pompa impiegherebbero settimane per tornare ai livelli pre-crisi, per il noto fenomeno della doppia velocità dei carburanti. Per tale motivo chiediamo che il taglio delle accise sia esteso a tutto il periodo di emergenza Iran e di instabilità delle quotazioni petrolifere”.

Intanto questa mattina la rilevazione di Staffetta Quotidiana segnala che la benzina self service sulla rete stradale è a 1,966 euro/litro (+1 millesimo rispetto a ieri), il gasolio a 1,974 euro/litro (-4). Il Gpl è a 0,805 euro/litro (-1), il metano a 1,566 euro/kg (+1). In autostrada i 2 euro al litro sono già superati: la benzina self è a 2,051 euro (+2), il diesel a 2,064 euro (-4), il Gpl a 0,911 euro (-1) e il metano a 1,588 euro (invariato).