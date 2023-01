Progetto CICLE, in Italia 25mila segnalazioni per problemi con la fornitura di prodotti e servizi (foto Pixabay)

Sono oltre 70.000 le segnalazioni rilevate a livello europeo, di cui 25mila solo in Italia, tra maggio e dicembre 2022, per problemi con la fornitura di servizi, prodotti e non solo: questi i risultati del progetto CICLE, presentati oggi all’evento tenutosi a Bruxelles presso la sede dell’organizzazione di consumatori Test Achats.

Obiettivo del progetto, a cui Altroconsumo ha partecipato insieme all’organizzazione di consumatori spagnola Ocu, quello di migliorare la sorveglianza del mercato, rafforzando la cooperazione tra organizzazioni di consumatori e istituzioni.

Nell’ambito dell’iniziativa, infatti, Altroconsumo “ha potuto potenziare Reclama Facile, la piattaforma su cui si possono inviare i reclami alle aziende, migliorando la metodologia con cui monitora le segnalazioni – spiega l’associazione. – Inoltre, ha potuto monitorare i reclami in base alla natura del problema, identificando quali sono le tendenze nella loro gestione da parte dei brand, mappando anche l’assenza di risposte, e supportare la rete CPC (Regolamento sulla cooperazione in materia di tutela dei consumatori (europa.eu), con le allerte che provengono dalle segnalazioni dei consumatori”.

CICLE, i reclami mappati da Altroconsumo e Ocu

Dalle rilevazioni fatte da Altroconsumo e Ocu emerge che i settori in cui si riscontrano più problematiche, e di conseguenza più reclami da parte dei consumatori, sono: beni di consumo, per il 32% delle segnalazioni in Italia e per il 24% in Spagna. Seguono le telecomunicazioni e i servizi postali, rispettivamente per il 17% (Italia) e 20% (Spagna). Le altre categorie più segnalate dai consumatori sono i servizi di trasporto, per il 12% nel nostro Paese e per il 13% in Spagna e la fornitura di acqua ed energia rispettivamente 11% e 15%.

In Italia “le società più segnalate, tra maggio e dicembre 2022, sono Fastweb (946 reclami), Wind Tre (823), Mondo Convenienza (568), Sda (547), Poste Italiane (534), Ryanair (486), Amazon (483), Ticketone (480), Wizzair (363) e Leroy Merlin (350)”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!