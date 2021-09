Regali aziendali per i dipendenti: consigli ed esempi

I regali aziendali permettono di rafforzare il rapporto tra l’azienda e i dipendenti, creando fidelizzazione e al tempo stesso lavorando sul branding. Si tratta infatti di una soluzione di welfare sempre più apprezzata. Naturalmente la scelta dei regali spetta all’azienda, che può personalizzarli in base all’immagine e allo stile del marchio e naturalmente anche in base a ciò che potrebbe essere più utile per il dipendente.

Caratteristiche del regalo aziendale perfetto

Iniziamo subito dicendo che un regalo aziendale non può essere lasciato al caso, altrimenti si rischia di vederlo abbandonato nei cassetti di casa dei dipendenti. Ci sono delle regole importanti da seguire per poter fare bella figura agli occhi dei collaboratori e al primo posto troviamo senz’altro la qualità dell’omaggio. Attenzione, un regalo di qualità non deve per forza essere costoso, si può optare infatti per piccoli oggetti, ma è indispensabile che questi non si rompano facilmente.

Ricordate sempre che il regalo aziendale serve anche per dare un’immagine di sé positiva e far sentire i dipendenti importanti. Altro aspetto fondamentale è l’utilità del regalo, che deve avere una funzione specifica affinché possa realmente essere utilizzato. Ovviamente, in questo caso, è necessario conoscere bene i dipendenti a cui si fa il regalo, il loro stile di vita e le mansioni lavorative.

Infine, mai sottovalutare l’effetto sorpresa, e questo significa che l’oggetto deve essere originale e deve sapersi distinguere. L’unicità del regalo è infatti una caratteristica molto rilevante per chi lo riceve, ad esempio si può personalizzare un regalo dandogli un tocco extra l’incisione del nome di chi lo riceve oppure una frase speciale. Si tratta di dettagli che sanno fare la differenza.

Alcuni esempi di regalo aziendale

Vediamo quindi qualche esempio di regalo aziendale che segue le regole appena viste e che sarà sicuramente in grado di sorprendere e rendere felici i propri collaboratori. Al primo posto troviamo il cesto natalizio, che è naturalmente tra i regali più classici e versatili, in quanto può essere organizzato in modi differenti. Infatti, se da un lato il panettone non può mancare, così come la bottiglia di spumante, si ha comunque molta libertà in merito ai restanti prodotti, come torroncini, olio tipico del territorio e salse particolari. Certo, il cesto è legato al periodo natalizio, per questo non è sempre adatto.

Un’ottima idea è quella di regalare un oggetto gradito e utile per l’uso personale, che ricordi l’azienda ma che al tempo stesso non debba per forza essere legato al contesto lavorativo. Si fa riferimento a regali semplici e versatili, utilizzabili in diversi ambiti, come ad esempio gli zaini personalizzati disponibili sul sito di Axon Profil, uno store online che si occupa della creazione di gadget per le aziende. Ovviamente, l’importante in questi casi è ricordarsi sempre di stampare il logo dell’azienda, così da rendere subito riconoscibile l’oggetto.

Inoltre, se si conoscono i gusti dei dipendenti si può optare anche per dei set di vini e spumanti, scegliendoli da un produttore vinicolo del posto. Si tratta certamente di un regalo sempre apprezzato da tutti e con cui non si rischia di fare brutta figura. Infine, se non si hanno molte idee originali, esistono dei regali con i quali non si può sbagliare, come ad esempio le gift card, oppure i set da scrivania, solitamente composti da calendario, tazza porta penne e post-it.

Guest Post