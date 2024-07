Saldi estivi, si prevede una spesa media di 200 euro a famiglia

Con l’inizio della stagione dei saldi estivi, si stima che le famiglie italiane spenderanno mediamente circa 200 euro per acquistare beni in promozione. Questa cifra rappresenta un aumento importante rispetto ai saldi invernali, quando la spesa media si attestava intorno ai 130 euro per nucleo familiare. Secondo i dati diffusi da Confcommercio, gli acquisti in saldo di quest’estate genereranno un fatturato complessivo di circa 3,2 miliardi di euro.

In un periodo di difficoltà economiche generalizzate, è cruciale ricordare ai consumatori l’importanza di approfittare delle promozioni in maniera attenta e consapevole.

Il presidente nazionale di Confconsumatori, Marco Festelli, ha sottolineato la necessità di riflettere bene sull’opportunità commerciale delle vendite in saldo: “Cyber Monday, Black Friday e altre diverse tipologie di vendite promozionali contribuiscono a creare incertezza nel consumatore, rendendo più difficile comprendere il valore dei saldi e, dunque, il prezzo reale dei beni. Anche stavolta Confconsumatori invita le famiglie a compiere scelte prudenti e ponderate, ben calibrate sulla propria capacità di spesa”.

Saldi, qualche consiglio utile per acquisti consapevoli

Per aiutare i consumatori a fare acquisti tutelando le proprie tasche, ecco alcuni accorgimenti utili.

Prima di tutto, è consigliabile rivolgersi a negozi abituali, dove i clienti conoscono già i prezzi medi e possono verificare più facilmente la convenienza delle offerte. È fondamentale conservare lo scontrino, poiché i negozianti sono obbligati a sostituire articoli difettosi, anche durante i saldi, indipendentemente da eventuali cartelli che affermano il contrario.

Un’attenta lettura dei prezzi è altrettanto importante: il talloncino dovrebbe sempre indicare chiaramente il prezzo pieno, la percentuale di sconto e il prezzo scontato. Confrontare le offerte di diversi negozi permette di avere una visione più chiara del valore reale di un prodotto. Inoltre, è essenziale verificare le etichette dei capi di abbigliamento per conoscere la composizione e le istruzioni per la pulizia, anche durante i saldi.

La disposizione della merce deve essere tale da mantenere separati i prodotti in saldo da quelli a prezzo pieno. Per quanto riguarda l’abbigliamento, i clienti hanno il diritto di provare i capi, esclusa la biancheria intima, per evitare problemi con le taglie una volta effettuato l’acquisto.

Inoltre, bisogna prestare attenzione ai saldi superiori al 50%, poiché grandi sconti potrebbero nascondere insidie come merce dell’anno passato. In tal caso, il negoziante deve informare il cliente. È importante ricordare che la garanzia per vizi e difetti è di due anni, come stabilito dal codice del consumo, senza farsi ingannare da chi sostiene il contrario.

I consumatori, infine, dovrebbero sentirsi liberi di pagare con la modalità che preferiscono, poiché è obbligatorio accettare il pagamento in moneta elettronica. Per gli acquisti a distanza o online, esiste il diritto di ripensamento, che può essere esercitato entro 14 giorni dalla ricezione della merce. Seguire questi consigli aiuta a garantire che le promozioni estive siano un’opportunità sicura e vantaggiosa per tutti.

