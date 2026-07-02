giovedì 2 Luglio 2026
Saldi estivi, una guida per scelte di acquisto consapevoli

Saldi estivi, una guida per scelte di acquisto consapevoli (Foto di Moondance da Pixabay)

Saldi estivi, una guida per scelte di acquisto consapevoli

Da sabato 4 luglio partono in tutta Italia i saldi estivi 2026. Ecco alcuni consigli per acquisti sicuri e consapevoli

2 Luglio 2026 Redazione

Da sabato 4 luglio partono in tutta Italia i saldi estivi 2026, che nella maggior parte delle regioni dureranno fino settembre.

Udicon (Unione per la Difesa dei Consumatori) e Adoc hanno messo a punto dei vademecum per aiutare i consumatori a orientarsi tra sconti reali, cambi merce, garanzie e acquisti online. Tra negozi fisici, e-commerce e promozioni sempre più aggressive, è fondamentale prestare attenzione alla trasparenza dei prezzi e alle modalità di vendita, per compiere scelte di acquisto realmente consapevoli.

Saldi estivi, ecco i consigli per acquisti consapevoli

Chiedi e conserva sempre la prova d’acquisto: lo scontrino o la ricevuta elettronica non sono un optional: rappresentano l’unica garanzia per esercitare il diritto di garanzia legale, chiedere assistenza o effettuare resi e cambi.

Prima dell’acquisto, è bene controllare sempre la composizione dei materiali, le informazioni presenti in etichetta e le eventuali certificazioni di qualità e sostenibilità. Valuta attentamente la qualità dei prodotti: i prodotti in saldo devono essere articoli di stagione, non fondi di magazzino o merce invenduta. Diffida di capi fuori moda, danneggiati, usurati o di qualità scadente: uno sconto elevato non giustifica mai un acquisto sbagliato.

Attenzione al greenwashing e al marketing ingannevole. In periodo di saldi è facile farsi attirare da claim di sostenibilità. Diffida di: prodotti definiti “green”, “eco” o “sostenibili” senza certificazioni riconosciute; affermazioni ambientali vaghe e non verificabili; strategie di marketing che usano la sostenibilità solo come leva commerciale. Pretendi prove concrete prima di credere alle promesse ambientali.

Verifica le regole del punto vendita e non dare per scontato di poter provare i capi: la possibilità di provare un capo o di effettuare il cambio per semplice ripensamento non costituisce un obbligo di legge per il commerciante, ma è rimessa alle politiche commerciali del singolo esercente.

Scegli liberamente la modalità di pagamento: anche durante il periodo dei saldi, gli esercenti sono tenuti ad accettare i pagamenti elettronici secondo la normativa vigente. In caso di irregolarità puoi segnalarla alle autorità competenti.

Non comprare solo perché è in saldo: lo sconto non rende conveniente un acquisto di cui non hai davvero bisogno. I saldi sono un’opportunità per comprare ciò di cui si ha realmente bisogno o che si desiderava da tempo, evitando così gli acquisti impulsivi.

Occhio ai prezzi, confronta prima e dopo lo sconto: se hai individuato un prodotto che ti interessa, annota il prezzo qualche giorno prima dell’inizio degli sconti. Alcuni negozi aumentano i prezzi poco prima per simulare sconti più convenienti. Anche negli e-commerce il prezzo barrato precedente deve essere mostrato in modo evidente accanto a quello scontato. L’etichetta è il primo strumento per verificare se uno sconto è reale. Attenzione alle etichette sovrapposte, cancellate o poco leggibili.

Acquista solo presso esercizi commerciali conosciuti e piattaforme online affidabili: in questo modo si riduce il rischio di incorrere in pratiche scorrette e informazioni fuorvianti. Scegli siti sicuri (https), con sede legale nell’UE, contatti chiari e trasparenti. Verifica che le recensioni provengano da acquirenti verificati. Diffida di portali sconosciuti, pubblicità invasive e offerte troppo aggressive. La presenza di una procedura di recesso semplice e immediata è un ottimo segnale di serietà.

 I ribassi particolarmente elevati richiedono attenzione, per cui è sempre opportuno verificare la qualità e le caratteristiche della merce prima dell’acquisto. Diffida delle offerte troppo convenienti: prezzi eccessivamente bassi rispetto alla media di mercato possono nascondere prodotti contraffatti, difettosi o non conformi. Quando l’offerta sembra “troppo bella per essere vera”, fermati e rifletti.

Attenzione a formule di pagamento dilazionato come il “Buy Now Pay Later”: possono essere utili, ma devono essere utilizzate con prudenza e nel rispetto del proprio equilibrio finanziario.

Il diritto di recesso, con le recenti novità

Si ricorda che i prodotti acquistati in saldo sono coperti dalla medesima garanzia legale prevista per qualsiasi altro acquisto. In caso di difetto o non conformità, il consumatore ha pienamente diritto ai rimedi previsti dalla legge.

Verifica sempre le condizioni di cambio e reso: il cambio non è obbligatorio per legge (salvo difetti di conformità). Molti negozi, soprattutto durante i saldi, scelgono di non accettarlo sulla merce scontata: informati prima dell’acquisto. Negli acquisti online invece hai sempre diritto di recesso entro 14 giorni dal ricevimento, senza dover motivare la scelta.

Controlla la novità del “pulsante di recesso” online: dal 19 giugno 2026, secondo l’art. 54-bis del Codice del Consumo (D.Lgs. 209/2025), i siti e le piattaforme di e-commerce dovranno mettere a disposizione una funzione digitale dedicata al recesso, facilmente visibile e accessibile, che consenta ai consumatori di annullare l’acquisto direttamente online, senza moduli o comunicazioni via e-mail. La procedura dovrà essere semplice e immediata, con conferma finale dell’operazione e indicazioni chiare come “Recedi dal contratto qui” o “Clicca qui per effettuare il reso”.

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