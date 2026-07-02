Saldi estivi, una guida per scelte di acquisto consapevoli

Da sabato 4 luglio partono in tutta Italia i saldi estivi 2026, che nella maggior parte delle regioni dureranno fino settembre.

Udicon (Unione per la Difesa dei Consumatori) e Adoc hanno messo a punto dei vademecum per aiutare i consumatori a orientarsi tra sconti reali, cambi merce, garanzie e acquisti online. Tra negozi fisici, e-commerce e promozioni sempre più aggressive, è fondamentale prestare attenzione alla trasparenza dei prezzi e alle modalità di vendita, per compiere scelte di acquisto realmente consapevoli.

Saldi estivi, ecco i consigli per acquisti consapevoli

Chiedi e conserva sempre la prova d’acquisto: lo scontrino o la ricevuta elettronica non sono un optional: rappresentano l’unica garanzia per esercitare il diritto di garanzia legale, chiedere assistenza o effettuare resi e cambi.

Prima dell’acquisto, è bene controllare sempre la composizione dei materiali, le informazioni presenti in etichetta e le eventuali certificazioni di qualità e sostenibilità. Valuta attentamente la qualità dei prodotti: i prodotti in saldo devono essere articoli di stagione, non fondi di magazzino o merce invenduta. Diffida di capi fuori moda, danneggiati, usurati o di qualità scadente: uno sconto elevato non giustifica mai un acquisto sbagliato.

Attenzione al greenwashing e al marketing ingannevole. In periodo di saldi è facile farsi attirare da claim di sostenibilità. Diffida di: prodotti definiti “green”, “eco” o “sostenibili” senza certificazioni riconosciute; affermazioni ambientali vaghe e non verificabili; strategie di marketing che usano la sostenibilità solo come leva commerciale. Pretendi prove concrete prima di credere alle promesse ambientali.

Verifica le regole del punto vendita e non dare per scontato di poter provare i capi: la possibilità di provare un capo o di effettuare il cambio per semplice ripensamento non costituisce un obbligo di legge per il commerciante, ma è rimessa alle politiche commerciali del singolo esercente.

Scegli liberamente la modalità di pagamento: anche durante il periodo dei saldi, gli esercenti sono tenuti ad accettare i pagamenti elettronici secondo la normativa vigente. In caso di irregolarità puoi segnalarla alle autorità competenti.

Non comprare solo perché è in saldo: lo sconto non rende conveniente un acquisto di cui non hai davvero bisogno. I saldi sono un’opportunità per comprare ciò di cui si ha realmente bisogno o che si desiderava da tempo, evitando così gli acquisti impulsivi.

Occhio ai prezzi, confronta prima e dopo lo sconto: se hai individuato un prodotto che ti interessa, annota il prezzo qualche giorno prima dell’inizio degli sconti. Alcuni negozi aumentano i prezzi poco prima per simulare sconti più convenienti. Anche negli e-commerce il prezzo barrato precedente deve essere mostrato in modo evidente accanto a quello scontato. L’etichetta è il primo strumento per verificare se uno sconto è reale. Attenzione alle etichette sovrapposte, cancellate o poco leggibili.

Acquista solo presso esercizi commerciali conosciuti e piattaforme online affidabili: in questo modo si riduce il rischio di incorrere in pratiche scorrette e informazioni fuorvianti. Scegli siti sicuri (https), con sede legale nell’UE, contatti chiari e trasparenti. Verifica che le recensioni provengano da acquirenti verificati. Diffida di portali sconosciuti, pubblicità invasive e offerte troppo aggressive. La presenza di una procedura di recesso semplice e immediata è un ottimo segnale di serietà.

I ribassi particolarmente elevati richiedono attenzione, per cui è sempre opportuno verificare la qualità e le caratteristiche della merce prima dell’acquisto. Diffida delle offerte troppo convenienti: prezzi eccessivamente bassi rispetto alla media di mercato possono nascondere prodotti contraffatti, difettosi o non conformi. Quando l’offerta sembra “troppo bella per essere vera”, fermati e rifletti.

Attenzione a formule di pagamento dilazionato come il “Buy Now Pay Later”: possono essere utili, ma devono essere utilizzate con prudenza e nel rispetto del proprio equilibrio finanziario.

Il diritto di recesso, con le recenti novità

Si ricorda che i prodotti acquistati in saldo sono coperti dalla medesima garanzia legale prevista per qualsiasi altro acquisto. In caso di difetto o non conformità, il consumatore ha pienamente diritto ai rimedi previsti dalla legge.

Verifica sempre le condizioni di cambio e reso: il cambio non è obbligatorio per legge (salvo difetti di conformità). Molti negozi, soprattutto durante i saldi, scelgono di non accettarlo sulla merce scontata: informati prima dell’acquisto. Negli acquisti online invece hai sempre diritto di recesso entro 14 giorni dal ricevimento, senza dover motivare la scelta.

Controlla la novità del “pulsante di recesso” online: dal 19 giugno 2026, secondo l’art. 54-bis del Codice del Consumo (D.Lgs. 209/2025), i siti e le piattaforme di e-commerce dovranno mettere a disposizione una funzione digitale dedicata al recesso, facilmente visibile e accessibile, che consenta ai consumatori di annullare l’acquisto direttamente online, senza moduli o comunicazioni via e-mail. La procedura dovrà essere semplice e immediata, con conferma finale dell’operazione e indicazioni chiare come “Recedi dal contratto qui” o “Clicca qui per effettuare il reso”.

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