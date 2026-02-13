San Valentino, Federconsumatori: “L’amore non sfugge ai rincari”

“L’amore non sfugge ai rincari”. Non è una frase ispiratrice da postare sui social ma la considerazione con cui Federconsumatori accoglie l’arrivo di San Valentino con il monitoraggio sui costi che gli innamorati devono sostenere se vogliono festeggiare – anche solo un po’ – e regalare qualcosa al partner. Per regali, fiori e cioccolatini, o per esperienze varie da fare in coppia, bisogna mettere in conto rincari medi dell’8%.

Federconsumatori anche quest’anno ha monitorato il costo di una serie di regali tipici per San Valentino. Ci sono rincari compresi fra il 2% e il 23%.

Interessante la selezione stessa dei regali. Alla voce “attività”, quindi esperienze, Federconsumatori inserisce il corso di cucina (75 euro per un’ora, con un aumento del 4%); il trattamento in SPA (quasi 80 euro, più 9%) e la fuga romantica, che comprende cena e pernottamento fuori casa, con colazione e percorso benessere, e che richiede 248 euro (il rincaro è dell’8% rispetto allo scorso anno).

Fra i regali classici, la confezione da 30 cioccolatini richiede quest’anno circa 32 euro, con un rincaro del 20% rispetto allo scorso anno; un bouquet di fiori viaggia sui 60 euro, più 11%.

A registrare i rincari maggiori sono i prezzi dei cofanetti regalo per trattamenti estetici o trattamenti per il corpo (+23% per un costo medio di quasi 64 euro) e appunto quelli dei cioccolatini (+20%). Aumentano anche i prezzi dei trattamenti nelle SPA (+9%) e i fiori (+11%).

Regali più rari

Attenzione perché il 47% degli italiani non farà regali. Federconsumatori spiega che “i regali, soprattutto tra i Millennials e ancor più tra i ragazzi della Gen Z, sono sempre più rari. Molti preferiscono mettere da parte i classici cioccolatini e optare, invece, per del tempo da passare insieme: viaggi ed esperienze all’insegna del buon cibo o del relax”.

Resiste invece la cena romantica. Il 45% delle coppie la trascorrerà fuori casa. Dovrà mettere in conto, ancora, costi in aumento, con prezzi che variano molto e rincari che Federconsumatori stima compresi fra il 5% e il 24%.