Scegliere le tende oscuranti

Una tenda oscurante consente di bloccare in modo preciso la luce che penetra all’interno di un ambiente. Si tratta di una soluzione utile per diversi ambienti di un edificio, come ad esempio per gli uffici, per le aule di una scuola o anche semplicemente per le camere da letto. In questi ambienti è infatti spesso necessario creare una situazione di buio completo, in modo da poter schermare la stanza, per poter vedere un contenuto multimediale o anche per riposare al meglio.

Diverse tipologie di tende oscuranti

Sono numerose le soluzioni di tende oscuranti oggi disponibili in commercio. Le più tradizionali sono tende classiche, preparate però con un tessuto che copre l’intera finestra e che presenta una trama fitta e compatta, tale da offrire una completa opacità alla luce. Spesso sono tendaggi molto ampi, che occupano un certo spazio all’interno della stanza, quindi impossibili da utilizzare in particolari situazioni; difficilmente vedremo tende di questo genere in un ufficio, sono invece più utilizzate nelle abitazioni.

Altre soluzioni di tende oscuranti sono invece poste sul vetro dell’infisso, in modo da coprirlo completamente, con la possibilità di modulare l’accesso della luce e di installarle in pochi minuti, senza alcun intervento sui muri.

Alcune sono composte da pannelli lisci, che coprono sempre la finestra; altre invece si possono avvolgere su rulli, o sono predisposte come delle veneziane: le lamelle che le compongono sono orientabili, in modo da passare da una situazione di copertura massima del vetro fino alla completa apertura, per far passare agevolmente la luce. La scelta dell’uno o dell’altro modello dipende dallo stile dell’ambiente in cui si va a inserire la tenda, dalla motivazione per cui si installa e dalla quantità di lavori che si vogliono fare in casa.

Prima lo stile o prima l’efficienza?

Rispondere a questa domanda aiuta nella scelta della tenda oscurante perfetta per sé, che chiaramente sarà diversa a seconda della situazione specifica che si sta valutando. Se nelle abitazioni la tenda svolge anche la funzione di complemento d’arredo, aiutando a rendere più confortevole un ambiente ma anche a decorarlo, in ufficio invece è l’efficienza tecnica dell’oggetto ad essere fondamentale, mentre il suo valore estetico viene messo in secondo piano, seppur non trascurato, in modo da dare un senso di uniformità e ordine all’ambiente, nonché professionalità.

Ci sono poi modelli di tende oscuranti la cui efficienza è tale da renderli adatti a ogni ambiente. Un esempio sono le tende a rullo o le veneziane: due tipologie di tende oscuranti tanto pratiche da favorirne l’uso sia in casa che in ufficio, ma anche in altre situazioni. Si possono infatti utilizzare per oscurare la vetrina di un negozio, o anche per rendere più opaca la suddivisione di due ambienti. In ambienti dalle dimensioni molto piccole queste soluzioni sono poi molto apprezzate, mentre le classiche tende oscuranti in tessuto possono risultare eccessivamente ingombranti.

Soluzioni innovative

Le tende oscuranti di nuova generazione non solo aiutano a modulare al meglio la luce che accede a un ambiente, ma permettono anche di ridurre gli scambi termici con l’esterno e di diminuire il rumore. Dal punto di vista tecnico si tratta di soluzioni adatte a rendere più confortevole un ambiente sotto vari punti di vista. In commercio si trovano anche varie modalità di comando dei tendaggi che rendono queste soluzioni molto efficienti.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!