Sconti online e Black Friday, Confesercenti: “Intervenire su pratiche che alterano la concorrenza”

Indagine europea su sconti online e Black Friday, Confesercenti chiede di garantire parità di condizioni fra ecommerce e negozi e trasparenza per i consumatori

Fare chiarezza sui prezzi presentati durante eventi quali il Black Friday. Per garantire trasparenza verso i consumatori e parità di condizioni fra ecommerce e negozi fisici. È la richiesta avanzata da Confesercenti davanti all’indagine della Commissione europea sugli sconti online praticati dai siti durante eventi commerciali quali il Black Friday e il Cyber Monday, che catalizzano l’attenzione dei consumatori spesso con la promessa di promozioni molto allettanti.

Dallo sweep delle istituzioni europee è infatti emerso che il 30% dei siti controllati ha mostrato irregolarità sugli sconti. Insieme a tecniche di vendita “sotto pressione” cui ha fatto ricorso il 18% degli operatori monitorati.

“Criticità confermate”

“L’indagine della Commissione europea conferma criticità che avevamo già segnalato all’Autorità garante della concorrenza con un esposto presentato nel novembre 2024: sul commercio online, e in particolare sulle campagne promozionali come il Black Friday, continuano a emergere pratiche poco trasparenti che alterano la concorrenza e penalizzano le imprese che rispettano le regole – commenta Confesercenti – Il nostro esposto era stato archiviato. Oggi, dopo quasi due anni di silenzio e alla luce dei risultati dell’indagine UE, riteniamo doveroso e non più rinviabile un intervento dell’Autorità”.

L’associazione chiede di rafforzare i controlli.

“Avevamo richiamato l’attenzione proprio sul tema degli annunci di riduzione di prezzo e sulla necessità di garantire trasparenza reale per i consumatori e parità di condizioni tra commercio fisico e digitale. Non si tratta di ostacolare l’e-commerce, ma di far valere le stesse regole per tutti. Ora serve rafforzare vigilanza e controlli, perché senza un presidio effettivo il rischio è continuare a scaricare sui negozi di vicinato il costo di una concorrenza distorta”.