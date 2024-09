Soluzioni salvaspazio per la lavanderia: guida e consigli pratici

Che si abbia la possibilità di ricreare in casa una piccola area lavanderia o che si debba posizionare questo angolo in bagno o in cucina, ciò su cui è bene sempre puntare per mantenere tutto in ordine è l’organizzazione

Che si abbia la possibilità di ricreare in casa una piccola area lavanderia o che si debba posizionare questo angolo in bagno o in cucina, ciò su cui è bene sempre puntare per mantenere tutto in ordine è l’organizzazione.

A prescindere dagli spazi, creare un ambiente funzionale, pratico ed esteticamente piacevole è fondamentale, e per realizzarlo è importante utilizzare le soluzioni salvaspazio.

In questa mini-guida vediamo quindi come gestire una lavanderia in uno spazio ridotto, al meglio e senza rinunciare a nulla.

I due elettrodomestici fondamentali per la lavanderia: asciugatrice e lavatrice slim

Oggi come oggi, avere una lavatrice in casa è praticamente indispensabile. Questo elettrodomestico, insieme all’asciugatrice, è infatti il protagonista essenziale di una qualsiasi lavanderia. Quando lo spazio è ridotto, però, sceglierne una potrebbe essere più problematico del previsto.

In questi casi, optare per una lavatrice slim può rappresentare una scelta ideale. Si tratta della versione meno profonda della classica lavatrice (parliamo di soli 40/50 cm di profondità contro i 60 cm delle lavatrici normali), ma ugualmente utile e performante.

Secondo l’analisi di Yeppon, nella scelta di una lavatrice slim oltre alle dimensioni bisogna prendere in considerazione una serie di fattori tra cui la classe energetica, la velocità di centrifuga e la rumorosità. Queste caratteristiche, infatti, influiscono non solo sulle prestazioni, ma anche sull’efficienza energetica e sul comfort generale durante l’uso quotidiano.

Alcuni modelli di lavatrici offrono anche funzionalità intelligenti come il dosaggio automatico del detersivo o il controllo da remoto tramite app. Queste caratteristiche possono aiutare a risparmiare tempo e risorse, rendendo la gestione del bucato ancora più comoda.

In tutto questo, non bisogna dimenticarsi dell’asciugatrice, anch’essa disponibile nei modelli più compatti. Pure per la scelta di quest’ultima, occorre valutare sempre dimensioni, capacità e consumo energetico.

Come organizzare la lavanderia e posizionare gli elettrodomestici in modo intelligente

Il segreto per avere una lavanderia pratica e ordinata è puntare tutto sull’organizzazione e l’ottimizzazione degli spazi. Una delle soluzioni salvaspazio ideali è posizionare i due elettrodomestici principali, la lavatrice e l’asciugatrice, in colonna, se l’altezza della stanza lo permette. Si può poi anche provare ad applicare questi 3 semplici consigli.

Creare zone di lavoro ben definite

Alla base di una lavanderia ben organizzata c’è la creazione di zone di lavoro specifiche. È bene dedicare quindi uno spazio per la lavatrice, uno per l’asciugatrice, e un altro per la gestione dei prodotti per la pulizia. Non è ovviamente obbligatorio destinare a ogni area ampi spazi, basta pensare a soluzioni a scomparsa, come carrelli estraibili per i detersivi, o cestelli impilabili per il bucato.

Usare scaffali e ripiani

L’altezza in caso di spazi ristretti può diventare la miglior alleata. È bene quindi optare per scaffali sopra la lavatrice o l’asciugatrice, per riporre detersivi e accessori per la lavanderia, e contenitori trasparenti o etichettati per mantenere tutto in ordine e a portata di mano.

Scegliere armadi e mobili salvaspazio

Anche se si ha la possibilità di dedicare un angolo della casa completamente alla lavanderia, è bene scegliere sempre mobili che permettano di sfruttare al meglio gli spazi. Armadi che integrano lavatrice e asciugatrice, e mobili multiuso con ante scorrevoli, possono essere perfetti.

Per appendere i capi in casa nelle giornate di maltempo, poi, è bene tenere in considerazione l’idea di usare stendini pieghevoli che si possono riporre dopo l’uso, o barre telescopiche montate sopra la lavatrice o l’asciugatrice.

