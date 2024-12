Spedizioni Italia – Svizzera: tutto quello che c’è da sapere

Gli scambi commerciali tra l’Italia e la Svizzera sono molto frequenti, grazie alla vicinanza geografica e alla stretta collaborazione economica e politica tra i due Paesi. Tuttavia, è importante considerare che, non essendo la Svizzera parte dell’Unione Europea, queste spedizioni sono soggette a regole specifiche e processi doganali.

Poiché si tratta di spedizioni internazionali, ogni invio verso o dalla Svizzera richiede il passaggio attraverso la dogana, il che implica il pagamento di dazi doganali e imposte. Inoltre, per effettuare i trasporti Italia Svizzera è obbligatorio fornire determinati documenti per lo sdoganamento. Per questo motivo, è necessario un’organizzazione accurata di tutte le fasi della spedizione in modo da non avere problemi. Approfondiamo meglio l’argomento.

Come funziona la dogana?

La dogana italiana si occupa principalmente di verificare che la merce destinata alla Svizzera sia ammessa alla libera esportazione e che non vi siano necessità di autorizzazioni speciali o restrizioni legate al tipo di prodotto. Le autorità italiane, quindi, non impediscono l’esportazione a meno che non ci siano specifiche limitazioni per la merce dichiarata.

L’applicazione dei dazi e delle imposte, invece, competono alle autorità doganali svizzere. Se le informazioni fornite non risultano precise, complete o chiare, la merce potrebbe essere bloccata alla dogana per eseguire ispezioni più approfondite.

Questo processo può comportare ritardi significativi nella consegna e complicare il flusso delle spedizioni. Per evitare inconvenienti, è quindi fondamentale prestare molta attenzione nella preparazione e nella compilazione della documentazione necessaria.

Dazi ed imposte

Il sistema svizzero di calcolo dei dazi e delle imposte è quasi identico a quello utilizzato in Italia. Anche la Svizzera, infatti, per la dichiarazione delle merci relative all’importazione e all’esportazione, si basa sul sistema delle tariffe doganali.

L’insieme di codici (composti da numeri e da lettere) formano il cosiddetto codice Tares, ovvero, l’equivalente italiano del Codice Taric. Inoltre, è bene sapere che se gli importi da riscuotere non arrivano ai cinque franchi svizzeri, non vengono applicati né dazi né Iva. Sicché, sono esenti da imposta, le spedizioni che hanno un valore complessivo di circa 65 franchi svizzeri (ovvero l’equivalente di 60 euro).

Cosa non può essere spedito

Ovviamente non tutto può essere spedito dall’Italia alla Svizzera e viceversa. Per motivi di salute pubblica, sicurezza o di protezione dell’ambiente, in Svizzera è severamente vietato spedire alcune tipologie di merci.

Innanzitutto, è vietato spedire medicinali privi di apposita prescrizione medica oppure sostanze psicotrope o droghe di qualsiasi genere. Non è possibile spedire prodotti vegetali o animali, morti o vivi, ad eccezione di quelli accompagnati da certificato sanitario rilasciato dagli appositi enti.

Stesso discorso vale anche per munizioni, armi, prodotti esplosivi in generale, prodotti chimici pericolosi come ad esempio solventi, vernici e altre sostanze tossiche. Inoltre, è bene sapere che determinati prodotti possono essere soggetti a limitazioni o divieti di importazione nel Paese Elvetico a seconda del loro contenuto oppure della loro origine.

Pertanto, al fine di evitare spiacevoli sorprese, prima di spedire un pacco in Svizzera è consigliabile verificare attentamente la presenza o meno di particolari restrizioni o di divieti che possono riguardarne il contenuto.

