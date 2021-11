Stop alle aste a doppio ribasso sui prodotti alimentari. Saranno ora vietate per legge. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato il Decreto Legislativo che attua la Direttiva Europea del Parlamento e del Consiglio Ue in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Nella direttiva c’è il divieto di acquistare prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a ribasso.

Aste a doppio ribasso, di cosa si tratta

Le aste elettroniche a doppio ribasso sono un sistema cui la Grande distribuzione ricorre (non tutta, ma accade) per riuscire a strappare il prezzo più basso di un prodotto che deve acquistare in grande quantità. I casi eclatanti denunciati nel tempo sono stati quelli della passata di pomodoro ma anche quello del pecorino.

In questo modo, la Gdo riesce a tagliare il prezzo anche del 30% rispetto a quello iniziale, ma il costo reale delle offerte a prezzo stracciato e dei prodotti letteralmente svenduti (perché spesso sono quasi sotto il costo di produzione) vengono traslati sui produttori e, a catena, sui lavoratori agricoli.

Aste a doppio ribasso, le inchieste di Terra!

Lo stop alle aste a doppio ribasso viene accolto con gran soddisfazione dell’associazione Terra!, da anni impegnata nella denuncia di questo meccanismo e, in generale, delle storture e delle distorsioni di potere esistenti all’interno della grande distribuzione e dei rapporti di lavoro in agricoltura.

Partendo dalle inchieste di Fabio Ciconte, direttore di Terra!, e del giornalista Stefano Liberti, pubblicate su Internazionale, che hanno scoperto e denunciato per la prima volta il meccanismo delle aste già nel 2016, in questi anni Terra! ha più volte messo in luce le pratiche sleali della GDO, in particolare di alcune sigle dei discount.

«Da oggi, con l’approvazione del divieto delle aste, la filiera diventa un po’ più equa», commenta Terra!.

Come funzionano le aste a doppio ribasso

Ma come funzionano le aste al doppio ribasso? Come ha raccontato a Help Consumatori Fabio Ciconte, direttore di Terra!, «tutti i soggetti sono attorno a un tavolo virtuale (un portale online) e il distributore chiede ai suoi fornitori di fare una offerta, ad esempio per una partita di pomodori piuttosto che di insalata. Nella prima asta le offerte vengono fatte a partire da un prezzo base. Qualche giorno dopo il distributore apre una nuova asta, ma questa volta il prezzo base è il più basso offerto nella prima tornata. Quel che accade nella realtà è che il fornitore ha pochi minuti per chiudere l’accordo e si ritrova a dover tentare con ogni mezzo di accaparrarsi la partita. Un vero e proprio gioco d’azzardo possibile solo grazie allo squilibrio di potere di trattativa che esiste tra Gdo e fornitori/agricoltori» (intervista di marzo 2021).

Con le aste al doppio ribasso il produttore è costretto a tagliare sui costi. E i primi a farne le spese sono i lavoratori. È un meccanismo che aumenta il rischio dello sfruttamento in agricoltura, un settore dove è molto diffuso il caporalato e non solo in Italia ma a livello europeo.

Terra! ha raccontato ad esempio il caso di Eurospin, scoperto nel luglio 2018 ad acquistare, attraverso un’asta al ribasso, 20 milioni di passate di pomodoro a 31,5 centesimi, quasi al di sotto del costo di produzione. Nel 2019 con lo stesso metodo aveva comprato 10 mila quintali di pecorino romano.

«L’ultimo caso che abbiamo denunciato risale al marzo 2020, in piena pandemia, quando Eurospin ha organizzato una serie di aste al ribasso per acquisire prodotti della quarta gamma, le classiche insalate in busta – dice l’associazione – Questa volta, secondo le fonti consultate da Terra! si è arrivati a ribassi del 30% rispetto al prezzo di partenza».

Terra! ha lanciato, insieme alla Flai CGIL, la campagna #ASTEnetevi, che è riuscita ad ottenere già nel 2017 la firma di un protocollo tra parte della distribuzione organizzata e il Ministero dell’Agricoltura e un disegno di legge a prima firma Susanna Cenni approvato alla Camera nel 2019. Ma prima della fine del suo iter, è arrivato il recepimento della Direttiva europea sulle pratiche sleali nella filiera, che ha aggiunto le aste al ribasso all’elenco delle pratiche vietate.

Prezzi bassi e caporalato

L’approvazione del divieto, dichiara l’associazione, «oggi suona come la vittoria di migliaia di produttori agricoli, che subiscono lo strapotere della GDO – che nel nostro paese commercializza il 70 per cento dell’ortofrutta circa – e di migliaia di lavoratrici e di lavoratori agricoli. Non è subito chiaro il nesso che intercorre tra lavoratori sfruttati e aste al doppio ribasso, ma è anche nell’ossessione dei prezzi bassi, nella mercificazione del cibo che troviamo sugli scaffali dei supermercati e nel ricatto che subiscono i produttori che vanno cercate le cause del fenomeno del caporalato e della ghettizzazione di tanti lavoratori del settore agricolo». Da oggi la filiera diventa un po’ più equa, conclude l’associazione.