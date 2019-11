Sui social si promette uno smartphone a meno di 2 euro. OPTIME: è truffa

A causa di un incendio in uno dei suoi più grandi magazzini in territorio nazionale, un noto brand di telefonia pare stia di fatto regalando smartphone di ultima generazione. Non è una occasione di autunno ma una bufala. Lo rivela OPTIME, Osservatorio per la Tutela del Mercato dell’Elettronica in Italia.

La truffa è ben architettata

Il link presente sui social network – spiega OPTIME – rimanda a un sito in tutto e per tutto uguale a quello del quotidiano italiano che riporta la notizia, molto ben scritta e strutturata, all’interno della quale si spiega nel dettaglio il motivo di tale svendita, con tanto di dichiarazioni e foto del management della società.

All’interno dell’articolo sono presenti, più volte, collegamenti alla pagina sulla quale è possibile ordinare il proprio smartphone a una ridicola cifra che non supera i 2 €. E sembra di essere proprio nel sito di e-commerce del brand. A un occhio attento, la stringa della URL è immediatamente riconoscibile come falsa, ma, come più volte ribadito, anche nel nostro vademecum contro le truffe online, la somiglianza con siti realmente esistenti è una delle metodologie più utilizzate per catturare la fiducia di potenziali acquirenti.

10 regole per un acquisto sicuro online di prodotti elettronici

1. Verifica che siano correttamente riportati i dati della società titolare della attività commerciale (Nome della Società, Numero di Partita IVA, Numero di registrazione al REA e Sede).

2. Controlla sempre il metodo di pagamento: se sul sito sono stati inseriti i loghi delle principali carte di credito ma poi puoi comprare solo tramite bonifico bancario, questo è certamente un campanello d’allarme.

3. Presta attenzione alla scontistica: se c’è una differenza enorme (magari di 3 o 4 volte) tra il prezzo di partenza ed il prezzo al quale viene venduto il prodotto ci può essere qualcosa che non va.

4. Non fidarti mai al 100% delle recensioni

5. Controlla che le modalità di recesso e ripensamento, così come le condizioni per la garanzia, siano chiare e inequivocabili.

6. Accertati che sia specificato che hai diritto al ritiro del tuo vecchio apparecchio (in ragione del principio Uno-contro-Uno sui RAEE di ogni dimensione) senza costi aggiuntivi.

7. L’etichetta energetica per alcuni prodotti, come televisori, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie e aspirapolvere è obbligatoria. Questa indicazione non è invece richiesta per alcune tipologie di prodotti più piccoli, come ad esempio smartphone, tablet, PC e rasoi elettrici.

8. Dal 1° Ottobre 2017, per legge, ogni televisore deve disporre dello standard tecnico T2 con HEVC. Qualora non fosse specificato, ci troviamo in presenza di un prodotto molto probabilmente non a norma.

9. Diffida se ti vengono proposti accordi “strani” o formule di marketing piramidali. Il meccanismo “invita un amico” è, di per sé, legittimo ma spesso non sono chiare le modalità e ci possono essere problemi.

10. Un campanello d’allarme piuttosto evidente sono le somiglianze, nel nome e nella grafica, con società molto note. Diffida: sono studiate appositamente per sembrare un Brand ben conosciuto e carpire la tua fiducia.