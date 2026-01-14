Nel 2025 i prodotti Mdd crescono del 6,8% e rafforzano la fiducia dei consumatori, generando risparmi per le famiglie e valore lungo tutta la catena della distribuzione moderna.

Al supermercato la marca del distributore si conferma uno dei principali motori di crescita della distribuzione moderna e dell’economia italiana. Nel 2025 il fatturato complessivo dei prodotti Mdd ha raggiunto i 31,5 miliardi di euro, con un aumento del 6,8% su base annua. Dal 2020 a oggi, le famiglie italiane hanno beneficiato di risparmi stimati in 22 miliardi di euro, pari a circa 150 euro l’anno per nucleo, grazie a un’offerta capace di coniugare qualità e convenienza.

Il ruolo strategico dei fornitori Mdd

Il dato emerge dal rapporto redatto da Teha per Adm – Associazione Distribuzione Moderna, presentato oggi, 14 gennaio, al convegno inaugurale di Marca by BolognaFiere 2026. L’analisi evidenzia come la produzione a marca del distributore rappresenti un fattore decisivo anche per le aziende fornitrici: maggiore è l’incidenza dell’Mdd, maggiore risulta la crescita del fatturato nel tempo.

Crescita più rapida per chi punta sulla Mdd

Secondo il report, le imprese che producono oltre l’80% per la marca del distributore hanno registrato negli ultimi dieci anni una crescita media dell’11%. La percentuale scende al 7% per chi ha un’incidenza compresa tra il 50% e l’80%, e al 5% per le aziende che restano sotto il 50%. Numeri che confermano come l’Mdd non sia più solo una scelta tattica, ma una vera strategia industriale.

Oggi nove italiani su dieci dichiarano di fidarsi dei prodotti a marca del distributore. Negli ultimi anni, questi prodotti hanno contribuito in modo significativo a difendere il potere d’acquisto, in una fase caratterizzata dalla riduzione della capacità di spesa delle famiglie. “La fiducia si costruisce su accessibilità, coerenza e capacità di evolvere l’offerta intercettando i cambiamenti della società”, sottolinea il presidente di Adm Mauro Lusetti.

Distribuzione moderna, motore di valore e occupazione

Secondo Valerio de Molli, managing partner e ceo di The European House – Ambrosetti e Teha Group, la distribuzione moderna è “una vera e propria cinghia di trasmissione del valore dalla filiera produttiva al consumatore finale”. Nel 2024 il settore ha generato 173 miliardi di fatturato, 28,9 miliardi di valore aggiunto e 454 mila occupati, con oltre 70 mila nuovi posti di lavoro creati nell’ultimo decennio.